장동혁 “李 대통령, 제1야당 대표와 따로 시간 가져야”

李 대통령·여야 지도부 회동 외 단독 회담 요구

국민의힘 장동혁 대표가 29일 인천국제공항공사 인재개발원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 마무리 발언을 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 29일 “이재명 대통령과 제1야당 대표가 따로 시간을 갖고 고통받는 국민의 삶에 대해 진지한 이야기를 할 시간이 있어야 한다”고 밝혔다. 이 대통령이 여야 지도부와 함께 만나는 것 외 제1야당 대표와의 단독 회담은 필요하다는 것이다.장 대표는 이날 인천국제공항공사 인재개발원에서 열린 국민의힘 연찬회를 마친 후 기자들과 만나 “많이 양보해서 이 대통령이 여야 지도부와 만나 한미 정상회담에 대한 성과를 홍보할 수 있다”면서 “(그러나) 이번에는 그런 형식의 만남이라고 해도 언제쯤 제1야당 대표와 (따로) 만날 것인지에 대한 입장을 밝혀야 한다”고 말했다.그러면서 “정상회담의 성과를 설명하기 위해서 제1야당의 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민의 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다”고 덧붙였다. 장 대표는 이 대통령이 단독 회담을 약속하는 경우 한미 정상회담 성과 공유를 위한 이 대통령과 여야 대표의 회동에 응하겠다는 입장이다.장 대표는 “정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트시트를 국민에게 공개한다면 굳이 성과를 설명하지 않아도 된다”며 “그것이 가장 확실한 방법이고 국민을 설득하고 안심시킬 수 있는 가장 좋은 방법”이라고 말했다.인천 곽진웅 기자