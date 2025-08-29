“계엄 잘된 건가” “망상, 빵 터졌다”… 정청래 vs 장동혁 비대면 기싸움

민주 “격에 맞게 국민 질문 답하라”

국힘 “직접 못 묻는 하남자” 비난



법사위 野간사엔 5선 나경원 내정

추미애 법사위원장에 ‘맞불’ 해석

이미지 확대 같은 날 워크숍·연찬회 연 여야 정청래(앞줄 왼쪽 여덟 번째) 더불어민주당 대표를 비롯한 160여명의 민주당 의원이 28일 인천 중구 파라다이스시티 컨벤션센터에서 열린 의원단 워크숍에서 주먹을 불끈 쥐며 파이팅을 외치고 있다.

안주영 전문기자

이미지 확대 같은 날 워크숍·연찬회 연 여야 28일 장동혁(앞줄 왼쪽 세 번째) 국민의힘 대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 연찬회에서 박수를 치는 모습.

홍윤기 기자

2025-08-29

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 서로 만남을 거부하며 기싸움을 이어 가고 있다.장 대표는 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 정 대표가 전날 페이스북으로 “윤석열 탄핵도, 헌법재판소의 파면도 잘못이고, 비상계엄 내란은 잘된 것이라고 주장하는가”라고 물은 것에 대해 “빵 터졌다”고 반응했다. 그러면서 “왜곡과 망상으로 점철된 정치 공세에 답할 필요가 없다”고 일축했다.국회 법제사법위원이었던 장 대표는 “정 대표가 법사위원장 시절 국민의힘이 의원들이 질의하거나 발언하면 늘 꼭 끼어들어 깨알같이 질문을 해 대던 그 모습이 다시 떠올랐다”고 비꼬았다.반면 정 대표는 인천 파라다이스시티에서 열린 워크숍에서 “‘윤 어게인’을 주창하며 ‘도로윤석열당’, ‘도로내란당’으로 가 버린 국민의힘과 우리가 앞으로 험난한 과정을 또 마주해야 될 것 같다”고 말했다.여야 대변인도 참전했다. 부승찬 민주당 대변인은 “국민의힘 대표야말로 왜곡과 망상에서 벗어나 국민의 질문에 성실하게 답해야 할 것”이라고 밝혔다. 이에 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “정 대표는 야당 대표에게 직접 묻지도 못하는 ‘찐 하남자’인가”라며 “강성 지지층들의 눈치를 보느라 직접 와서 인사도 못 하고 악수도 못 하고 있다”고 말했다.대면은 거부한 채 소셜미디어(SNS)와 일방적 공개 발언, 대변인을 통한 대리전만 되풀이하는 두 사람의 신경전은 당분간 지속될 것으로 보인다.이런 가운데 나경원 국민의힘 의원이 법사위 야당 간사를 맡기로 했다. 5선인 나 의원이 보통 재선이 하는 간사직을 맡는 건 이례적이다. 법무부 장관 출신의 6선 추미애 민주당 의원이 역시 이례적으로 법사위원장을 맡은 상황에서 다선 의원을 내세워 대여 투쟁력을 강화하겠다는 취지다.나 의원은 “야당 간사는 국민과 헌정을 지켜 내는 최후의 방파제가 돼야 한다”고 말했다. 반면 법사위 여당 간사인 김용민 민주당 의원은 페이스북에 “나 의원은 내란 특검 수사 대상인데 (법사위원으로) 적절한가”라고 썼다.손지은 기자