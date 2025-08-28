권성동 “불체포특권 포기한다…부당한 정치표적 수사”

이미지 확대 연찬회 참석하는 권성동 의원 권성동 국미의힘 의원이 28일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에 참석하고 있다. 2025.8.28 연합뉴스

정치자금법 위반 혐의로 28일 구속영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원이 불체포특권 포기를 선언했다.권 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “실로 부당한 정치 표적 수사”라며 “불체포특권 뒤에 숨지 않겠다. 과거에도 내려놓았듯, 이번에도 스스로 포기하겠다”라고 밝혔다.이어 “저는 (전날 조사에서) 당당히 해명했고 공여자들과의 대질 조사까지 요청했다”며 “그러나 특검은 충분한 자료 검토도 대질 신문도 생략한 채 ‘묻지마 구속영장’을 졸속 청구했다”라고 주장했다.또 “문재인 정권 때도 같은 방식으로 저를 기소했지만 결국 대법원 무죄 판결로 결백을 입증했다”며 “이번에도 다르지 않을 것”이라고 자신했다.그럼녀서 “국회의장과 양당 지도부에 공식 요청한다”며 “특히 국민의힘 신임 지도부에 호소한다. 우리는 민주당과 다르다는 점을 국민께 분명히 보여주자”라고 촉구했다.권 의원은 2018년 강원랜드 채용과 관련해 부정한 청탁을 한 혐의로 구속영장이 청구됐을 당시 불체포 특권을 포기하고 스스로 영장실질심사를 받은 바 있다.권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤모(구속기소)씨로부터 통일교 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반) 등을 받는다.특검은 전날 권 의원을 특검팀 사무실에 불러 13시간 넘게 조사한 뒤 이날 하루 만에 신병 확보에 나섰다. 특검 역사상 불체포 특권을 가진 현직 국회의원에 대해 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음이다.권윤희 기자