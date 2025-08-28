“조국 자숙해야” 62.5%… “자연스러운 행보” 30.3%

이미지 확대 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 지난 27일 전북 고창군 책마을해리에서 당원 간담회를 하고 있다. 2025.8.27. 조국혁신당 제공.

광복절 특별사면 이후 광폭 행보에 나선 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 부정적인 여론조사 결과가 나왔다.28일 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 25~26일 전국 유권자 1031명에게 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면 직후 지방 순회 등에 나선 것에 대한 의견을 물은 결과, ‘시간 갖고 자숙하는 모습 보여줬어야’ 한다는 의견이 62.5%, ‘정치인으로서 자연스러운 행보’라는 의견이 30.3%로 집계됐다. ‘잘 모름’은 7.2%였다.지역별로는 모든 지역에서 ‘자숙했어야’가 ‘자연스러운 행보’보다 우세했다.‘자숙했어야’ 비율은 제주(77.9%)에서 가장 높았고, 광주·전라(56.0%)에서 가장 낮았다.나이별로는 40대(‘자숙했어야’ 45.5% ‘자연스러운 행보’ 48.4%) 제외한 모든 연령대에서 ‘자숙했어야’의 비율이 ‘자연스러운 행보’의 비율보다 높았다.이념 성향별로는 중도층과 보수층에서 각각 ‘자숙했어야’ 64.8%, 77.5%로 나타났고, 진보층에서는 39.8%였다.이번 조사는 무선·ARS(자동응답) 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1 포인트다.자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.문경근 기자