나경원, 한동훈 겨냥 “내가 당대표였다면 계엄 없었다”

이미지 확대 2024년 4월 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장이 동작을 후보였던 나경원 의원에 대한 지지를 호소하고 있는 모습. 서울신문DB

나경원 국민의힘 의원이 자신이 당대표였다면 윤석열 전 대통령의 계엄 선포를 막을 수 있었을 것이라고 주장했다.나경원 의원은 28일 채널A 라디오 ‘정치 시그널’에서 “우리 정치사를 보면 집권당 대표와 대통령 사이가 안 좋으면 망조가 든다”며 역대 정부 사례를 들어 당·청 갈등의 위험성을 지적했다.그는 “이명박 대통령 때는 대통령을 서포트하는 분이 당대표가 돼 MB는 무난하게 임기를 마쳤지만, 박근혜 대통령 때는 대통령이 밀었던 서청원이 아니라 김무성이 대표가 돼 당정 사이가 나빠졌다”고 설명했다. 그 결과 2016년 20대 총선에서 새누리당(국민의힘 전신)이 더불어민주당에 제1당 자리를 내주고 박 대통령 탄핵으로 이어졌다는 분석이다.이어 “저희가 지금 이렇게 어렵게 된 원인 중 하나도 당시 윤 대통령과 한동훈 당대표가 사이가 좋지 않았기 때문”이라고 직격했다.진행자가 “만약 지난해 7월 23일 전당대회에서 한동훈 전 대표가 아니라 나경원 의원이 당대표가 됐다면 계엄은 없었을 것으로 보느냐”고 묻자, 나 의원은 주저 없이 “그랬을 것이다”고 답했다.나경원 의원은 자신의 당대표 출마를 가로막았던 과거 일도 언급했다. “그 전에 말도 안 되게 억지로 연판장 돌리면서 당대표를 못하게 했다”며 2023년 1월 3·8 전당대회를 앞두고 초선의원 22명이 자신의 전대 출마를 반대하는 연판장을 돌린 사태를 거론했다.한동훈 전 대표에 대한 비판도 이어졌다. 장동혁 지도부에 입성한 김민수 최고위원이 한 전 대표와 관련된 당원게시판 논란을 조사해야 한다고 한 것에 대해 “의심스러운 부분이 많았다”며 “한번은 털고 넘어가야 한다는 의미에서 마무리하는 것도 나쁘지 않을 것 같다”고 말했다.나경원 의원은 당·청 불화 현상이 진보 진영에서도 나타나고 있다며 “이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 사이가 안 좋은 것 같다”고 주장했다.김유민 기자