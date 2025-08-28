교통정리 안 된 檢개혁 ‘강경론 vs 신중론’… 당정 협의 돌연 취소

檢 수사·기소 분리 대원칙만 공감

정성호 법무, 검찰개혁 4법 신중론

“수사 역량 유지·권한은 고민해야”

與 검찰개혁 강경파와 신경전도

일각, 법무부 소속 중수청 등 거론

이미지 확대 머리 맞댄 민주당 지도부 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 김병기 원내대표와 함께 진지한 표정으로 대화를 나누고 있다.

뉴스1

2025-08-28 6면

더불어민주당과 정부가 검찰 수사와 기소를 분리하는 대원칙에 대해서는 공감대를 형성하면서도 검찰 개혁 각론을 두고는 이견을 좁히지 못하고 있다. 검찰청 폐지 등을 담은 정부조직법 개정안 처리까지 한 달도 안 남은 상황에서 강경론과 신중론이 부딪치는 모양새로 세심한 조율이 필요하다는 지적이 나온다.민주당 ‘국민주권 검찰정상화 특별위원회’는 27일 국회에서 이진수 법무부 차관이 참석한 가운데 검찰 개혁 관련 당정 협의를 이어 갈 방침이었지만 국회 본회의 일정을 이유로 취소했다.민형배 특위 위원장은 브리핑에서 “국회 본회의가 겹쳐서 의원으로 참석하고 있는 위원들이 회의를 할 수 없고, 또 일부 차관 중에는 또 다른 일정과도 겹쳐서 불가피하게 그 회의를 서면으로 대신했다”고 밝혔다.앞서 특위는 전날 비공개 회의를 열고 검찰 개혁 법안에 대한 특위 차원의 논의를 진행했으나 초안을 공개하지는 않았다.민 위원장은 “대략 지금 초안은 마무리 단계에 와 있다. 그렇지만 상황이 많이 바뀌었다”면서 “정부조직법을 통해 먼저 검찰청 폐지와 공소·수사 기관으로 분리하는 안을 확인시켜 드리겠다”고 설명했다.그러면서 “(검찰 개혁) 내용 준비는 속도감 있게 하려 하지만, 결정적 시기는 접근 방법이 바뀌어서 달라질 수밖에 없다”면서 “전에는 (검찰 개혁) 법안을 만들어서 정부조직법 개정안까지 같이 가는 것을 고려했는데, 지금은 구조 개혁을 정부조직법 개편으로 처리하고 거기에 딸린 각종 법안을 만드는 과정에 조금 더 시간을 벌었다. 완성된 법안이 공개된다기보다는 쟁점이 드러나는 대로 공론화 과정을 거친다”고 했다.이런 상황에서 정성호 법무부 장관은 연일 기존 ‘검찰 개혁 4법’(검찰청 폐지 및 공소청·중대범죄수사청·국가수사위원회 신설 법안)에 대한 신중론을 제기하고 있다.정 장관은 페이스북에서 “수사·기소는 반드시 분리되는 방향으로 개혁을 해야 하고 그 방법으로 중대범죄수사를 맡을 별도의 중대범죄수사청(중수청)을 신설하는 데도 적극 찬성하고 있다”고 강조했다. 이어 “다만 어떻게 설계해야 중대범죄에 대한 수사 역량을 유지하고 수사 권한의 오남용을 방지하며 민주적 통제를 제대로 할 수 있는지 고민해야 한다는 의견을 밝혔다”고 덧붙였다.이에 따라 법무부를 중심으로 검찰청 명칭을 그대로 유지하거나 법무부 소속 중수청을 신설하는 안도 언급되고 있다. 또한 1차 수사기관이 사건을 넘길 때 불송치한 사건까지 함께 넘기는 전건 송치와 검사의 수사지휘권 부활, 검찰의 보완수사권 유지 등도 거론된다.민 위원장은 최근 정 장관의 검찰 개혁 관련 발언에 대해 “당정에서 합의됐거나, 당정에서 논의된 건 아니다”라면서 “저희 당 지도부는 장관께서 너무 나가신 거 아닌가, 이런 생각을 갖고 있는 것 같다”며 불편함을 드러내기도 했다.강윤혁·박재홍 기자