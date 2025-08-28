장동혁호 첫날 ‘하나 된 국힘’ 외쳤지만… 찬탄파 겨냥 ‘결단’ 촉구에 커지는 내홍

조경태 “당대표가 갈등 조장” 비판

장 “일일이 대응 안 해, 때 되면 조치”

쪼그라든 친한계에 야권구도 재편

이미지 확대 장동혁 새 야당대표 현충원 참배 장동혁 신임 국민의힘 대표가 27일 취임 후 첫 공식 일정으로 서울 동작구 국립서울현충원에서 참배를 하고 있다. 장 대표는 방명록에 “정도직진. 자유와 번영의 대한민국. 반드시 지켜 내겠습니다”라고 적었다.

안주영 전문기자

2025-08-28 5면

장동혁 대표 체제의 국민의힘이 출범 직후부터 ‘내부 총질’을 둘러싼 갈등에 휩싸이는 모습이다. 장 대표가 조경태 의원을 겨냥해 사실상 탈당을 요구했지만 조 의원은 “대표가 갈등을 조장한다”고 맞서며 파열음이 커지고 있다.조 의원은 27일 전날 장 대표의 발언을 두고 “당을 통합하고 잘못을 걸러 내 바른길로 인도해야 할 대표가 갈등을 조장하고 분열을 야기하는 발언을 서슴지 않고 있다”고 지적했다. 이어 “윤어게인 세력들이 단합해 당대표 선거에서 이겼으니 모든 것이 정당화되느냐”고 목소리를 높였다.전날 채널A에 출연한 장 대표는 조 의원에 대해 “먼저 결단을 하시라. 우리 당에 내란 동조 세력이 있다는 (조 의원의) 말은 당을 너무나 위험에 빠뜨리는 일”이라고 밝혔다. 이는 사실상 조 의원에게 탈당을 요구한 발언으로 해석됐다.장 대표는 이날 국립서울현충원 참배 후 기자들과 만난 자리에선 조 의원의 반발에 대해 “일일이 대응할 필요는 없다고 생각한다”면서도 “적절한 결단이 필요한 시점이라면 제가 할 수 있는 결단을 하겠다”고 말했다.국민의힘 내부 권력 구도는 장 대표를 중심으로 빠르게 개편될 것으로 예상된다. 당내 한 축을 지키고 있던 친한(친한동훈)계는 이번 전당대회를 계기로 내부 결속이 점차 약해지는 양상이다. 한동훈 전 대표가 전당대회 불출마를 결정하는 과정에서 내부 갈등을 겪은 데다 결선 과정에서는 김문수 전 장관을 사실상 지지했다가 스타일을 구겼다.장 대표가 당선되면서 한 전 대표의 경우 내년 지방선거와 동시에 치러지는 재보궐선거 출마도 불투명하게 됐다. 당내에선 ‘당원 게시판 논란’도 다시 불거졌다. 김민수 신임 최고위원은 이날 “안으로부터의 시급한 개혁은 내부를 향한 총격, 해당 행위를 근절하는 것”이라며 “당원 게시판 조사는 당무감사와 함께 반드시 진행돼야 한다”고 시동을 걸었다.이에 일각에선 분당 또는 한 전 대표 중심의 신당 창당설도 나온다. 다만 사실상 ‘심리적 분당’ 상태에도 불구하고 실제 분당이나 신당 창당은 현재로선 가능성이 높지 않다는 평가다.장 대표는 이날 최고위원회의에선 ‘단합’을 강조했다. 그는 “민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고 이재명 정권을 견제하면서 유능한 모습을 보여 달라는 것”이라고 말했다. 오후 의원총회에서도 대여 투쟁과 관련한 메시지만 냈다. 한편 장 대표 비서실장에는 초선 박준태(비례) 의원이 이날 임명됐다.곽진웅 기자