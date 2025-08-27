美의회도서관·치매센터 잇따라 찾은 김혜경 여사 “한국에도 적용될 수 있게 노력”

한국 사료 관람·한국계 직원 격려
치매 환자 맞춤 프로그램 둘러봐
“한국에서도 환자·가족 고통 심각”
이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사는 25일(현지시간) “미국뿐 아니라 한국에서도 치매 환자들과 가족들의 고통이 심각하다”고 말했다.
김 여사는 이날 버지니아주에 있는 치매 전문 복지기관인 인사이트 메모리 케어 센터를 방문해 시설 현황을 듣고 치료 프로그램 운영 현장을 참관했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했다.
인사이트 메모리 케어 센터는 워싱턴DC 및 인근 지역에서 중증 치매 환자 돌봄 서비스를 제공하는 유일한 비영리 복지기관으로 치매 단계별 맞춤형 프로그램을 마련하고 있다.
김 여사는 이 자리에서 환자들뿐만 아니라 가족들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램도 별도로 운영하는 데 주목했다. 김 여사는 “오늘 방문을 통해 많은 것을 듣고 보면서 한국의 치매 관련 돌봄 현장에 적용할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다. 김 여사는 미술, 놀이, 운동, 음악 등 치료 프로그램 현장을 직접 살펴봤다. 이어 치료 프로그램 참가자들과 함께 공 던지기를 하고 한국의 ‘아리랑’, ‘섬집 아기’를 감상했다. 음악 감상 내내 한 참가자의 손을 꼭 잡고 있던 김 여사는 “건강한 하루하루를 보내길 바란다”고 말했다고 안 부대변인이 전했다.
김 여사는 이날 앞서 워싱턴DC에 있는 미국 의회도서관을 찾아 한국 관련 사료 등 주요 소장품을 관람하고 10여명의 한국계 직원도 격려했다. 한국계 직원들은 한국 영부인이 미국 의회도서관을 방문한 건 이번이 처음이라며 열렬히 환영했다고 한다.
김 여사는 “한국계 직원들이 앞으로 더 자부심을 가지고 일할 수 있도록 한국 정부가 계속 노력해야겠다는 생각이 들었다”며 “미국 의회도서관은 한국과의 협력 의사가 높다고 들었는데 한국 관련 아카이브를 내실 있게 확장해 나갈 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.
김 여사는 이날 현존하는 가장 오래된 태극기 도안, 김치의 유래가 담긴 동국이상국집, 조선 금속활자 등 한국 관련 사료도 접했다. 김 여사는 “우리 민족의 역사와 문화가 먼 타지에서도 존중받고 연구되고 있다는 것에 깊이 감명받았다”고 소감을 밝혔다.
김 여사는 전날에는 재미동포 만찬간담회에 이재명 대통령과 함께 참석하는 등 순방 기간 동안 이 대통령 동반 일정 및 별도 일정을 모두 소화하고 있다.
워싱턴 김진아 기자
2025-08-27 4면
