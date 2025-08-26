‘꽃을 사랑하는 국회의원’에 어기구 의원…“화훼농가 어려움 덜어드리겠다”

26일 어기구 국회 농해수위원장 위촉

한국화훼자조금협의회 “큰 힘 될 것”

이미지 확대 ‘꽃을 사랑하는 국회의원’ 어기구 어기구(가운데) 국회 농림축산식품해양수산위원장이 26일 국회에서 한국화훼자조금협의회로부터 ‘꽃을 사랑하는 국회의원’으로 위촉된 후 기념사진을 찍고 있다. 어기구 농해수위 위원장실 제공.

더불어민주당 소속 어기구(충남 당진·3선) 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장이 26일 화훼 산업 경쟁력 제고에 힘쓰는 ‘꽃을 사랑하는 국회의원’으로 위촉됐다.한국화훼자조금협의회는 이날 화훼 산업을 발전시키고 새로운 꽃 문화를 정착시키기 위해 국회의원과 농업계가 뜻을 모으는 차원에서 어 위원장을 ‘꽃을 사랑하는 국회의원’으로 위촉했다고 밝혔다.협의회는 꽃을 사랑하는 국회의원 위촉을 통해 국회 차원에서 정책·입법 활동, 꽃 전시회·간담회·토론회 등을 추진해 화훼산업 경쟁력 제고에 힘쓰고 있다.협의회 측은 “화훼 산업은 단순한 농업 분야를 넘어 국민의 정서와 삶의 품격을 높이는 생활문화산업으로 성장 가능성이 큰 미래 전략산업”이라며 “최근 소비 위축과 가격 하락, 수입산 꽃 유입 확대 등으로 화훼농가의 어려움이 심화되고 있어 국가적 차원의 지원이 절실한 상황”이라고 했다.어 위원장은 “국회 농해수위 위원장으로서 화훼농가의 어려움을 덜어드리고 대한민국 화훼산업 발전을 위한 정책적 노력을 기울이겠다”며 “국민 삶의 품격을 높이는 꽃 문화 확산에 앞장서겠다”고 강조했다. 서용일 협의회장은 “전국 화훼농가에 큰 힘이 될 것”이라면서 “국회와 현장이 함께 힘을 모아 화훼산업 발전의 새로운 전기가 마련되기를 기대한다”고 말했다.강윤혁 기자