농축산물 수입 확대 선 그은 이 대통령 “합의 뒤집는 거 바람직하지 않아”

미국행 공군1호기서 수행 기자단과 간담회

“주한미군 미래형 전략화 우리 입장서 필요”

“실무적 협의 계속…정상 간 결정할 부분 있기 마련”

“최종적으로 현실적, 합리적 결론 이를 것”

이미지 확대 이재명 대통령 부부 워싱턴 도착 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다.

워싱턴DC 연합뉴스

이미지 확대 미국 도착한 이재명 대통령 취임 후 처음 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 영접 나온 조현 외교부 장관과 악수하고 있다.

워싱턴DC 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령 부부 미국 워싱턴DC 도착 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다.

워싱턴DC 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 24일(현지시간) “일단 한 합의를 그렇게 쉽게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다는 게 우리 생각”이라며 미국의 농축산물 수입 확대 요구에 선을 그었다.이 대통령은 이날 일본을 떠나 미국 워싱턴DC로 떠나는 공군1호기에서 수행 기자단과 간담회를 하며 “지금도 이 협상 결과가 대한민국에 유리하게 되는 거 아니냐고 생각하는 미국 측 시각이 분명히 있고 그래서 좀 바꾸자는 요구도 미국의 각 부처 단위로 생겨나고 있다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “이미 큰 합의를 미국 대통령이 직접 발표했고 한국과 미국 대통령이 상호 승인해서 그 내용들이 정해졌는데 또 일방적으로 바꾸자고 하는 것을 저희가 쉽게 ‘바꾸자니까 바꾸겠습니다’ 할 수 없는 노릇 아닌가”라고 지적했다. 지난달 말 미국과의 상호관세 협상 이후 미국 측이 현재까지 협상 내용 수정을 요구하고 있지만 받아들일 수 없다는 입장을 강조한 것이다.25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 회담을 앞둔 이 대통령은 관세 추가 협상 외에도 주요 의제가 될 한미동맹 현대화 문제에 대해 “(주한미군) 유연화에 대한 요구가 있는 건 사실이지만 또 우리 입장에서는 쉽게 동의하기 어려운 문제”라면서도 “주한미군의 미래형 전략화 그런 이야기는 우리 입장에서 필요하다”고 밝혔다. 주한미군의 역할 조정에 대해 큰 틀에서 공감한 것이다. 이어 “그런 것들을 조정하는 것도 협상이기 때문에 전혀 (협상이) 없다고는 할 수 없지만 생각하는 것처럼 (협상 진행이) 험악하지는 않다”고 덧붙였다. 이 대통령은 트럼프 대통령과 회담에서 핵연료 재처리가 가능하도록 한미원자력협정 개정도 안건이 될 수 있는지 묻자 “원자력 부분에 대해서는 대한민국의 중요 과제이긴 한데 지금 이 자리에서 말씀드리기는 부적절하니까 이해해주길 바란다”고 말을 아꼈다.이 대통령은 24일 일본 도쿄에서 이시바 시게루 총리와의 소인수 회담에서 예정된 20분보다 더 길어진 1시간가량 논의를 이어간 이유에 대해 “사실 거의 대부분 미국과 협상 이야기를 하느라 지연됐다”고 말했다. 이 대통령은 “현장에서 특별히 제가 요청드려서 자신들(일본 측)과 미국과의 협상 내용에 대해 좀 더 구체적으로 알려주고 또 한국미 미국과 협상하는 데 있어서 어떤 점에 주의를 하면 어떤 이점이 있을 것이란 점에 대해서 구체적으로 세부적으로 협조해주기로 약속도 했다”고 전했다.이 대통령은 “트럼프 대통령과의 회담에서 할 이야기들은 여러분들도 대충 짐작하시는 것”이라며 “안보 문제, 국방비 문제, 관세협상 문제 또 그것 말고도 여러 가지가 예측되고 있다”고 했다. 이어 “정상 간 대화에서 결정되어야 할 부분도 있기 마련”이라며 “이 순간에도 실무적 협의는 계속되고 있고 저희도 준비하고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령과의 첫 정상회담을 위해 이동하는 시점에서도 의제 조율이 계속되고 있다는 점을 짚은 것이다.이 대통령은 “우리 국민들이 기대하는 바를 충족시키진 못할지라도 최소한 실망하게 해드리진 않아야 된다는 책임감을 갖고 있다”며 “대화도 그리 무리하지 않을 것이라고 기대하고 있고 그렇게 예상하고 있기도 하다”고 말했다.이 대통령은 트럼프 대통령의 회담 스타일에 철저히 대비하고 있다는 점을 강조했다. 이 대통령은 “우리가 (북한이) 요구한 대로 다 들어주기 어려운 상황이기 때문에 대한민국 국익이 훼손되지 않도록 대한민국의 국익이 최대화될 수 있도록 해야 하기 때문에 그런 점들이 어렵다”고 했다. 이어 “트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 협상의 기술, 거래의 기술에 다 써놨더라”라고도 말했다.이 대통령은 “저는 최종적으로는 현실적이고도 합리적인 결론에 이르게 될 것”이라며 “다만 그 과정이 매우 힘든 건 분명하다. 힘든 줄 알면 또 대비할 수 있다. 최선을 다해보겠다”고 각오를 다졌다.이 대통령은 미국 일각에서 ‘친중’ 성향이 나온다는 지적에 대해 “외교에서 친중, 혐중이 어딨냐”라며 “대한민국 국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고 국익에 도움이 안 되면 멀리하는 것”이라고 반박했다. 이 대통령은 자신의 ‘실용주의 외교’ 방침을 언급하며 “근간은 한미동맹, 한미일 동맹이 매우 중요하지만 그렇다고 해서 다른 중요한 국가의 관계를 단절하거나 적대화해서는 안 된다”라고 지적했다. 이어 “친중, 친북, 친러, 잘하면 친공, 공산주의 나올지도 모르겠다”며 “그런데 너무 연연하지 않으려 한다. 대한민국은 특정 몇몇 국가와만 외교 해서는 살 수가 없는 나라”라고 덧붙였다.한편 이 대통령은 한일 정상회담에서 과거사 문제 해결에 대한 진전이 없었다는 지적에 “지금은 첫술이니까 첫술에 배부르려 하면 체할 수 있지 않겠나”라고 했다. 이어 “조금만 더 시간을 주면 훨씬 더 나은 성과를 만들어낼 것이고 과거사 문제나 영토 문제 등에 있어서도 더 가시적인 더 나은 성과를 만들어낼 수 있을 것”이라고 했다.워싱턴 김진아 기자