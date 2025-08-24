[포토] 문재인 전 대통령 내외, 조국·최강욱 함께 영화 관람

1 / 7 이미지 확대 문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 ‘다시 만날, 조국’ 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다.

왼쪽 두 번째부터 더불어민주당 최강욱 교육연수원장, 조국 위원장, 문 전 대통령, 김정숙 여사. 2025.8.24.

연합뉴스

이미지 확대 문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 ‘다시 만날, 조국’ 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다.

왼쪽부터 더불어민주당 최강욱 교육연수원장, 조국 위원장, 문 전 대통령, 김정숙 여사. 2025.8.24.

연합뉴스

이미지 확대 문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 ‘다시 만날, 조국’ 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다.

왼쪽부터 더불어민주당 최강욱 교육연수원장, 조국 위원장, 문 전 대통령, 김정숙 여사. 2025.8.24.

연합뉴스

이미지 확대 문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 ‘다시 만날, 조국’ 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다.

왼쪽 두 번째부터 더불어민주당 최강욱 교육연수원장, 조국 위원장, 문 전 대통령, 김정숙 여사. 2025.8.24.

연합뉴스

문재인 전 대통령, 김정숙 여사와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장이 24일 오후 경남 양산시 하북면 평산마을 문 전 대통령 사저에서 기념 촬영 후 인사하고 있다.
문 전 대통령 오른쪽이 조 위원장. 2025.8.24.
연합뉴스

문 전 대통령 오른쪽이 조 위원장. 2025.8.24.

연합뉴스

더불어민주당 최강욱 교육연수원장이 24일 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저에서 나와 걷고 있다. 2025.8.24.
연합뉴스

연합뉴스

조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장이 24일 오후 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저에서 내부로 이동하고 있다. 2025.8.24.
연합뉴스

연합뉴스

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 24일 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다.조 원장이 광복절 특별사면 이후 문 전 대통령과 만난 것은 처음이다. 문 전 대통령은 이재명 대통령에게 조 원장의 사면을 공개 건의한 바 있다.문 전 대통령은 이 자리에서 “어려운 시절 비를 함께 맞아준 동료애를 보여줘 대단히 고마웠다”며 “오늘 같은 날이 올 것이라 믿었지만 실제로 와서 대단히 기쁘다”고 말했다고 조국혁신당 윤재관 수석대변인이 전했다.문 전 대통령은 “앞으로가 더 중요하다. 또 다른 어려움이 있을 것”이라며 “길 없는 길을 가야 할지 모르겠지만, 초심을 잃지 말고 굳건하게 길을 열어줬으면 좋겠다”고 언급했다.약 40분간의 예방에는 최강욱 전 의원과 백원우 전 민정비서관도 함께했다. 조 원장과 최 전 의원, 백 전 비서관은 모두 문재인 정부 청와대 민정수석실에 근무한 인연이 있으며, 이번 광복절 특별사면에서 함께 사면 명단에 올랐다.문 전 대통령은 조 원장과 백 전 비서관이 수감 중 생일을 맞은 점을 감안해 함께 케이크를 들며 축하한 것으로 전해졌다.다만 이 자리에서 더불어민주당과 조국혁신당의 합당이나 내년 지방선거 등 정치적 사안에 대해서는 언급이 없었다고 한다.이어 조 원장은 문 전 대통령과 함께 양산 메가박스에서 영화 ‘다시 만날 조국’을 관람했다. 문 전 대통령은 과거 문재인 정부 당시 검찰권 오·남용 문제를 지적하는 영화 주제에 공감해 함께 영화를 관람하기로 했다고 조국혁신당 측이 전했다.온라인뉴스팀