‘매듭’으로 친교 나눈 김혜경 여사 “한일 정통 매듭…정성의 시간 필요한 점 닮아”

한일 정상 부인, 양국 전통 매듭 만들기 체험

김 여사 “한국 전통 매듭…성공과 안녕 기원”

요시코 여사 “일본 전통 매듭…사람과 사람의 인연 굳게 믿어”

이미지 확대 김혜경 여사, 이시바 요시코 여사와 친교 일정 김혜경 여사와 이시바 시게루 일본 총리의 부인 이시바 요시코 여사가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 친교 일정으로 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 하며 기념촬영을 하고 있다.

대통령실 제공

이재명 대통령 부인 김혜경 여사와 이시바 시게루 일본 총리 부인 요시코 여사가 23일 한일 양국의 ‘전통 매듭’을 통해 양국 관계 강화의 필요성을 확인했다.이날 두 여사는 70분간 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 통해 친교의 시간을 가졌다고 안귀령 부대변인이 전했다.요시코 여사가 일본 전통 매듭에 대해 “사람과 사람의 인연을 굳게 맺는다는 의미”라고 설명하자 김 여사는 “한국 전통 매듭은 좋은 기운을 불러들이고 성공과 안녕을 기원하는 뜻을 담고 있다”고 화답했다.이어 김 여사는 “한일 양국의 전통 매듭이 서로 다른 모양을 하고 있으면서도 오랜 시간 끈을 마주하는 끈기와 절제, 마음을 담아내는 정성의 시간이 필요하다는 점이 많이 닮아 있는 것 같다”고 덧붙였다.또 김 여사는 소니 픽처스가 제작한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공들이 매듭으로 만든 노리개를 착용하고 등장한 것을 소개하며 한일 양국 간 문화 협력의 무한한 가능성을 언급했다고 안 부대변인이 설명했다.두 여사는 전통 매듭 만들기 체험 후 직접 만든 노리개를 교환했다. 김 여사는 “노리개의 국화 매듭이 건강과 장수, 절개, 인연의 지속을 기원하는 의미를 지니고 있다”고 설명했다. 이어 “이러한 상징이 오늘의 만남과 닮아 있다”며 한일 양국의 우정이 국화 매듭처럼 오래도록 이어지기를 바란다”고 덧붙였다.그러자 요시코 여사는 “오늘 풀리지 않는 끈끈한 인연을 맺은 것 같다”며 “김 여사에게 받은 매듭을 소중히 간직하겠다”고 했다.도쿄 김진아 기자