李대통령 “협력 최적 파트너”-日이시바 “안보·경제 소통 강화 일치”

이미지 확대 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 정상 공동 언론 발표에서 발언하고 있다. 도쿄 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대정상회담에 앞서 기념 촬영을 하며 악수하고 있다.

도쿄 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 도쿄 총리 관저에서 두 번째 정상회담을 하고 양국 관계를 한 단계 더 발전시키자는 데 뜻을 모았다. 두 정상은 공동 언론 발표에서 ‘미래 지향적 한일 관계’를 강조하고 셔틀외교 활성화와 한일·한미일 안보협력 강화를 약속했다. 아울러 저출산 고령화 등 양국이 공통으로 직면한 사회 문제 협력을 위한 당국 간 협의체를 출범키로 했다.이 대통령은 이날 회담 후 공동 언론 발표에서 “한일 양국은 마당을 같이 쓰는 이웃이자 글로벌 복합위기 속에서 공동 과제에 대응해 나가기 위한 중요한 파트너”라고 강조했다. 그러면서 “수소, 인공지능(AI), 미래 분야에서 협력하고 저출산, 고령화, 수도권 집중, 농업, 재난 안전 등 양국 공통 과제 대응을 위한 당국 간 협의체를 출범하기로 했다”고 설명했다.또 “급변하는 국제 정세 속에서 흔들림 없는 한일, 한미일 협력이 무엇보다 중요하다는 점에 인식을 같이했다”며 “한일 관계 발전이 한미일 협력 강화로 이어지는 선순환을 만들어 나가기로 했다”고 말했다. 이 대통령은 한일정상회담 결과를 공동 문서로 발표하는 것은 17년 만에 처음이라고도 강조했다.이시바 총리는 한국 대통령이 취임 후 첫 양자 방문으로 일본을 택한 것에 의미를 부여하고 “이 대통령과 폭넓은 의제 의견 교환이 이뤄졌다”고 말했다. 이어 “안보 경제 분야 소통 강화에 의견이 일치했으며 한미일 협력하에 한일 협력 강화를 모색하겠다”고 강조했다. 아울러 이번 회담에서 “핵 미사일 등 대북 대응도 논의했다”고 설명했다.이 대통령과 이시바 총리와의 회담은 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기의 만남 이후 67일 만이다. 이날 회담은 오후 4시 55분부터 시작해 약 2시간가량 진행됐다. 애초 5분으로 예정된 소인수 회담이 1시간 가까이 진행되는 등 한일관계 방향과 실질 협력, 지역과 글로벌 차원의 협력 방안 등 양국 정상 간 깊이 있는 논의가 오갔다.이 대통령은 앞서 확대회담 전 모두발언에서 “이웃은 서로의 장점을 존중하고, 불필요한 부분은 교정하면서 협력해야 한다”며 “시간을 두고 숙고하며 협력할 수 있는 분야를 넓혀가는 것이 양국 국민의 더 나은 삶을 위한 양국 정부의 역할”이라고 했다.이어 첫 양자 방문지로 일본을 택한 데 대해 “그만큼 한일 관계를 중요하게 생각하고 있다는 점을 생각해 달라”고 강조했다. 또 이시바 총리의 핵심 정책인 ‘지방 창생’을 거론하며 “다음에 한국에 방문하시면 대한민국 지방에서 한번 뵈었으면 좋겠다”고 제안했다.이에 이시바 총리는 “평화와 안정은 거저 주어지는 것이 아니라 아무것도 하지 않으면 실현되지 않는 것”이라며 “일본과 한국의 관계 발전은 양국 관계뿐 아니라 이 지역 전체 이익이 된다”고 했다. 지난 7월 말 조현 외교부 장관의 예방을 언급하면서 “양국 간 소통이 이렇게 매우 긴밀히 이뤄지고 있다”고도 했다.이 대통령은 회담 후 이시바 총리와의 비공개 만찬을 진행한다. 이후 24일에는 일한의원연맹 소속 일본 정계 인사들과 면담한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 미국으로 향한다.도쿄 김진아·명희진 기자