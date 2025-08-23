李대통령, 日에 “장점 존중하는 게 이웃...다음엔 한국 지방에서 뵙자”

이미지 확대 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대정상회담에서 악수하고 있다.

도쿄 연합뉴스

이재명 대통령이 23일 일본 도쿄에서 이시바 시게루 일본 총리와 두 번째 정상회담을 하고 “시간을 두고 숙고하며 협력할 수 있는 분야를 넓혀가는 것이 양국 국민의 더 나은 삶을 위한 양국 정부의 역할”이라고 강조 했다.이 대통령은 이날 도쿄 총리 관저에서 진행된 이시바 총리와의 확대회담에서 “이웃은 서로의 장점을 존중하고, 불필요한 부분은 교정하면서 협력해야 한다”며 이렇게 말했다.이어 첫 양자 방문지로 일본을 택한 데 대해 “대한민국이 그만큼 한일 관계를 중요하게 생각하고 있다는 점을 생각해 달라”고 강조했다. 1965년 한일 국교 정상화 이후 한국 대통령이 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이다.이 대통령은 또 이시바 총리의 핵심 정책인 ‘지방 창생’을 거론하며 “다음에 한국에 방문하시면 대한민국 지방에서 한번 뵈었으면 좋겠다”고 제안했다.이에 이시바 총리는 “평화와 안정은 거저 주어지는 것이 아니라 아무것도 하지 않으면 실현되지 않는 것”이라며 “일본과 한국의 관계 발전은 양국 관계뿐 아니라 이 지역 전체 이익이 된다”고 화답했다. 이어 지난 7월 말 조현 외교부 장관의 도쿄 방문을 언급하면서 “양국 간 소통이 이렇게 매우 긴밀히 이뤄지고 있다”고도 했다.이 대통령과 이시바 총리와의 회담은 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기의 만남 이후 67일 만이다.도쿄 명희진 특파원