이미지 확대 우원식 국회의장, 다이빙 주한 중국대사 면담 우원식(오른쪽) 국회의장이 20일 국회 의장실에서 다이빙 주한 중국대사를 면담하고 있다. 이날 중국 정부는 다음달 3일 열리는 전승절 행사에 우 의장을 공식 초청했다.

연합뉴스

2025-08-21 4면

