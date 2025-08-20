김문수 과반 미지수… 장동혁 막판 추격전

국힘 전대 1차 투표 앞두고 전면전

과반 안 되면 26일 1·2위 결선투표

안철수·조경태 ‘찬탄 단일화’ 불발

이미지 확대 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다.

왼쪽부터 김문수, 조경태, 장동혁, 안철수 후보. 2025.8.19

국회사진기자단

2025-08-20 5면

국민의힘 8·22 전당대회 투표를 하루 앞둔 19일 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원이 결선 투표를 대비한 전면전에 돌입했다. 국민의힘은 22일 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 후보가 오는 26일 결선 투표로 승부를 가리기로 했다.당권 레이스 초반부터 선두를 달려 온 김 전 장관이 1차 투표에서 과반을 넘길지는 미지수다. 앞서 대통령실과 친윤(친윤석열)계가 조직력을 ‘풀가동’했던 2023년 3·8 전당대회에서도 김기현 당시 대표가 52.93%로 가까스로 과반을 넘겼다. 반면 이번 전당대회는 지역구 의원들의 ‘오더’나 조직적 움직임도 포착되지 않고 있다.김 전 장관을 추격 중인 장 의원은 결선 투표가 성사되면 역전극이 가능하다고 보고 강성 당원들을 노린 막판 호소전을 벌이고 있다. 장 의원은 “국민의힘을 혁신하고 강한 정당으로 만들어 내년 선거에서 더불어민주당과 이재명 정권, 그리고 조국혁신당을 끝장내겠다”고 강조했다.찬탄(탄핵 찬성) 후보인 안철수 의원은 조경태 의원의 단일화 요구를 막판까지 거부했다. 조 의원은 기자회견에서 “안 의원이 절실한 혁신 후보 단일화 요구를 외면하고 후보 단일화 제안을 수용하지 않았다”면서 “국민과 당원이 혁신 단일 후보를 선택해 달라”고 했다. 반면 안 후보는 “결선 투표가 있는 대표 경선에서 단일화는 처음 들어 보는 일”이라며 일축했다.한편 21일부터 방송2법과 2차 상법 개정안 등 쟁점 법안을 하루에 하나씩 처리하려던 민주당은 이날 우원식 국회의장의 중재로 국민의힘 요구를 일부 수용했다. 이에 전당대회가 열리는 22일 오후 본회의를 멈추고 오는 25일 추가로 본회의를 열기로 했다.손지은 기자