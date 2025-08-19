정치 활동 재개한 조국 “국민의힘 의석, 지금보다 반 이상 줄여야”

내년 지선·보궐선거 출마 공식화

대권 도전 여부엔 “너무 먼 이야기”

11월 전당대회 통해 당대표 복귀

민주당과의 합당 문제에는 신중

“과거 정의당처럼 움직이진 않아”

이미지 확대 조국, 현충원 찾아 DJ 묘역 참배 8·15 광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배하고 있다.

연합뉴스

2025-08-19 5면

조국 전 조국혁신당 대표가 18일 특별사면 사흘 만에 공개 행보에 나서면서 본격 정치 활동에 시동을 걸었다. 내년 지방선거 혹은 국회의원 보궐선거에 출마하겠다는 뜻을 공식화하면서 향후 ‘차기 대권 주자’로서의 입지를 다지는 행보를 차근차근 해 나갈 것으로 예상된다.조 전 대표는 이날 오후 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 서거 16주기를 맞은 김대중 전 대통령 묘소를 참배했다. 그는 참배 이후 기자들을 만나 “여전히 윤석열과 단절하지 못한 채 비호하고 있는 국민의힘을 정치적으로 한번 더 심판해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “내년 지방선거, 총선을 통해 국민의힘 세력수, 의석수를 지금보다 반 이상 줄여야 한다. 저의 목표이며 시대적 과제라 생각한다”고 덧붙였다.이날 오전 김어준씨가 진행하는 유튜브 방송에서는 지방선거와 국회의원 보궐선거 출마 여부에 대해 “결정을 안 했다”며 “어떻게든 6월 국민 선택을 구할 것”이라고 말했다. 대권 도전 여부에는 “너무 먼 이야기”라고 했다.특사를 둘러싼 반발 여론이 이어지면서 조 전 대표가 공개 행보를 늦출 것이라는 관측도 많았다. 하지만 조 전 대표가 사흘 만에 바로 정치 행보를 재개하면서 향후 그의 정치적 역할에 대한 다양한 전망이 나오고 있다.우선 조 전 대표는 이번 주중 혁신당 복당 절차를 마무리한 뒤 오는 11월로 예상되는 전당대회를 통해 당대표 자리에 복귀할 예정이다. 이후 대표로서 지방선거를 진두지휘할 것으로 보인다.일각에서는 조 전 대표가 서울시장이나 부산시장, 경기지사 후보로 나설 것이라는 분석도 있지만 대표직을 7개월 만에 던져야 한다는 점에서는 가능성이 낮다는 설명이 힘을 얻고 있다. 특히 광역단체장에 당선된다 하더라도 중앙정치에서 멀어져 대권 주자로서는 부담이 될 수도 있다.국회의원 재보궐선거를 노린다면 현재로서는 공석이 된 이재명 대통령의 인천 계양을과 강훈식 대통령실 비서실장이 있던 충남 아산을 출마가 가능하다. 여당에서 유력한 부산시장 후보로 거론되는 전재수 해양수산부 장관이 지방선거에 출마할 경우 부산 북구갑을 노릴 수도 있다. 어느 쪽이 되었든 조 전 대표가 배지를 단다면 민주당 입장에서는 뼈아픈 패배가 될 수 있다.이에 합당 가능성도 계속 거론된다. 김형준 배재대 석좌교수는 “친명(친이재명)이 아닌 친문(친문재인)으로 봐야 하는 혁신당이 계속 호남에서 지지를 얻게 되면 민주당 입장에서도 부담스럽다”며 “합당을 고려할 수밖에 없을 것”이라고 했다.합당이 이뤄진다면 현재로서 마땅한 차기 주자가 보이지 않는 여당 내에서 조 전 대표의 입지는 더욱 커질 수 있다. 김 석좌교수는 “지금의 담론 생태계가 정청래·김어준에 의해 주도되고 있기 때문에 (조 전 대표의 사면은) 견제하려는 의도도 있다”며 “포스트 이재명이 누군지에 대한 윤곽이 나타나지 않고 있어서 견제 체제를 통해 통제할 수 있다고 판단한 것 같다”고 했다.다만 조 전 대표는 합당 문제엔 여전히 말을 아꼈다. 그는 “책임감을 갖고 움직일 것이며 절대 과거 정의당처럼 움직이지는 않을 것”이라면서 “이재명 정부, 대통령과 차별화하면서 존재감을 부각하는 행동은 하지 않을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “합당 문제는 저도 의견 수렴을 할 것”이라고 말했다.이준호·김서호 기자