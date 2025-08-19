“기존 남북합의 가능한 것부터 이행”… 李 ‘尹 통일 독트린’ 폐기 선언

취임 후 첫 을지국무회의 주재

이미지 확대 “을지연습, 北 공격 의도 아닌 방어 훈련” 이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실에서 을지 국가안전보장회의(NSC)를 주재하며 발언을 이어 가고 있다.

이재명 대통령은 18일 “기존 남북 합의 중에서 가능한 부분부터 단계적 이행을 준비하라”고 지시했다. 지난 15일 광복절 경축사에 이어 ‘9·19 군사합의 선제적 복원’ 의지를 재차 강조한 것이다. 통일부도 이날 사실상 흡수통일론으로 평가됐던 윤석열 정부의 ‘8·15 통일 독트린’을 폐기한다며 대북 유화 메시지를 냈다.이 대통령은 이날 취임 후 첫 을지국무회의를 주재하고 “급변하는 대외 여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고 외교적 공간을 넓혀 나가기 위해서는 남북관계가 매우 중요하다”며 이처럼 말했다. 이 대통령은 또 “진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것”이라고 했다. 이어 “지금 필요한 것은 철통같은 대비 태세를 굳건하게 유지하는 바탕 위에서 긴장을 낮추기 위한 발걸음을 꾸준하게 내딛는 용기”라며 “작은 실천들이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간에 신뢰가 회복될 것이고 또 평화의 길도 넓어져서 남북이 함께 성장할 수 있는 그런 토대도 마련될 것”이라고 밝혔다. 북한의 호응 여부와 관계없이 대북 유화책을 지속해 나가겠다는 의지를 보인 것이다.이 대통령은 또 이날 을지 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재하면서 을지연습은 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로 이것이 결코 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키는 의도가 없음을 강조했다.이 대통령은 “무엇보다 이번 훈련의 기본적인 목적은 한반도 평화를 달성해 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 것”이라고 말했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다.통일부도 8·15 통일 독트린을 폐기하고 남북 신뢰 회복에 집중하겠다며 이 대통령과 발을 맞췄다. 구병삼 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “8·15 통일 독트린은 발표 당시에도 자유, 인권 등 가치와 이념에 지나치게 경도됐으며 수립 과정에서 대국회 의견 수렴 미비 등 절차적 문제가 지적된 바 있다”고 밝혔다.윤 전 대통령은 지난해 광복절을 맞아 ‘자유 통일 대한민국 달성’을 목표로 하는 8·15 통일 독트린을 발표했다. 다만 북한 주민의 자유 통일에 대한 열망을 자극해 변화를 끌어낸다는 전략을 두고 사실상 흡수통일론과 다름없다는 지적이 나왔다.이재명 정부 들어 대북 유화 메시지를 잇달아 내고 있지만 북한은 여전히 화답하지 않고 있다. 정동영 통일부 장관은 이날 국회 외교통일위원회에 출석해 “대화 국면이 조성되면 대화의 파트너로서 남과 북이 마주 앉게 되리라고 생각한다”며 “최근 평양에 다녀온 제3국인에게 통일전선부 간판은 없어졌는데, 그 건물 사무실과 사람은 그대로 있다는 얘기를 전해 들었다”고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 국무회의에서 허위·조작 뉴스 근절 필요성을 언급했다. 이 대통령은 “정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다”며 “그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다”고 했다. 이 대통령은 외국의 경우 허위·조작 뉴스를 엄하게 단속한다는 내용의 보고를 듣고 “좋은 내용인 것 같다”며 “미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제”라고 지적했다.특히 이 대통령은 “민감한 핵심 쟁점의 경우 국민께 알리는 공론화 과정을 거쳐야 한다”며 “최대한 속도를 내더라도 졸속화되지 않게 잘 챙겨 달라”고 강조했다. 이는 더불어민주당에서 속도를 내고 있는 검찰개혁을 겨냥한 것으로 알려졌다. 민주당이 검찰개혁 관련 법안을 이달 말까지 완성하겠다고 하면서 졸속 추진이라는 비판이 나오자 속도와 별개로 내실 있게 해 달라는 주문으로 풀이된다.강 대변인은 최근 급락세를 보인 이 대통령 지지율에 대해 “이재명 정부는 언제나 국민의 목소리에 귀를 기울이고 있다”며 말을 아꼈다.김진아 기자