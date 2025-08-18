조국 “李대통령 정치공학적 결정 아냐…내년 6월 국민 선택 구할 것”

조국, 김어준의 유튜브 방송 출연

“李대통령 정면 돌파 방식 취했을 것”

지선·보궐 출마 여부엔 “결정 안 했다”

“李정부와 다른 길 안 가” 합당은 신중

이미지 확대 조국(가운데) 전 조국혁신당 대표가 지난 15일 서울 구로구 남부교도소에서 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 대국민 인사를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 조국 전 조국혁신당 대표가 지난 15일 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 서울 구로구 남부교도소를 나서고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조국 전 조국혁신당 대표가 18일 이재명 대통령의 사면·복권 결정이 “정치 공학적인 결정은 아닐 것”이라고 밝혔다. 그는 또 내년 6월 선거에서 국민 선택을 받을 것이라는 의지를 드러내기도 했다.조 전 대표는 이날 오전 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 사면을 예상했는지 묻는 질문에 “사면을 예상했다고 하면 건방진 이야기”라며 “이 대통령이 정치공학적 결정으로 사면 결정을 안 했다고 믿고 있다”고 답했다.그는 “민주당 안에서도 반대한 분들이 있는 것으로 알고 있고 그 견해도 받아들이지만 대통령은 그렇게 계산 안 했을 것”이라며 “제가 아는 대통령은 정면 돌파 방식을 취했을 것”이라고 말했다.내년 6월 지방선거와 국회의원 보궐선거 출마 여부에 대해선 “결정을 안 했다. 어떻게든 6월 국민 선택을 구할 것”이라며 “어떤 경우든 저를 비판하는 분들을 포함해 정치적 선택을 받아야 한다”고 답했다.그러면서 “일단 목표가 이재명 정부 성공이고 모든 초점은 국민의힘 심판”이라며 “국민의힘을 얼마나 소수로 만들 거냐, 주변화할 거냐를 해 놓으면 빈 공간이 생긴다. 그 공간을 누가 어떻게 차지할 건가 문제는 그다음”이라고 강조했다.조 전 대표는 향후 대권 도전 여부에 대해선 “내년 6월도 성급한데 너무 먼 이야기”라면서 “정치인으로서 조국의 자질과 능력, 경험을 쌓아갈 시간”이라고 언급했다.당 대표를 뽑는 혁신당 전당대회는 10월 국정감사 기간 이후 치러질 것이라고 밝혔다. 그는 “국정감사가 10월에 있으니 그때는 힘들다”며 “국감이 끝나야 전당대회를 열지 않을까 예상한다”고 말했다.조 전 대표는 이재명 정부와 다른 길을 가지 않겠다는 점을 강조하면서도 합당 문제에선 신중함을 보였다. 그는 “책임감을 갖고 움직일 것이고 과거 정의당처럼 절대 움직이지는 않을 것이다”며 “이재명 정부, 대통령과 차별화하면서 존재감을 부각하는 행동하지 않을 것”이라고 강조했다.이어 “합당 문제는 저도 의견 수렴을 할 것”이라며 “작년 총선 때도 당을 만들지 말라고 하는 분들이 많았다. 근데 ‘지민비조(지역구는 민주당, 비례는 조국혁신당)’ 전략이 성공했다”고 했다.조 전 대표는 “내년 지선에 대한 우려가 있는 것을 잘 안다”며 “2026년이든 2028년이든 국민의힘 후보가 서울시장 후보 되는 것을 원하겠나. 그런 일을 절대로 하지 않으니 그 과정에서 조국혁신당이 어떻게 갈지는 논의를 해야 한다”고 말했다．이준호 기자