조국, 18일 DJ묘역 참배로 정치 재개 ‘첫발’

광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표가 18일 김대중 전 대통령 묘역 참배로 공식 정치 활동을 재개한다. 조 전 대표는 조만간 복당 신청서를 제출하고, 전국을 순회하는 감사 인사를 통해 본격적인 정치 행보에 나설 예정이다.조국혁신당은 조 전 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 김 전 대통령 묘역을 참배할 예정이라고 17일 밝혔다. 다만 같은 날 현충원에서 진행되는 김 전 대통령 서거 16주기 추모식에는 참석하지 않는다.조국혁신당 고위 관계자는 서울신문과의 통화에서 “떠들썩하지 않고 조용하게 감사드릴 분들을 찾아뵙는 것이 기본 기조”라며 “시간이 지나면 북콘서트 등을 통해 사람들과 만날 예정이라고 들었다”고 설명했다. 또한 조 전 대표 사면을 공개적으로 요청한 바 있는 문재인 전 대통령 예방 가능성에 대해서는 “언젠가 무조건 가겠지만 확정된 일정은 없다”고 전했다.조 전 대표는 출소 직후부터 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 적극적인 소통을 해 왔다. 지난 16일에는 자신의 페이스북에 문을 닫고 책을 읽는다는 뜻인 ‘폐문독서물’이라는 글귀와 함께 쌓여 있는 책들을 찍은 사진을 게시했다. 조 전 대표가 올린 사진에는 ‘김대중 육성 회고록’, ‘조소앙 평전’, ‘중대재해처벌법’, ‘기울어진 평등’, ‘이로운 보수 의로운 진보’와 같은 책들이 포함됐다.출소 당일인 지난 15일에는 찌개가 끓고 있는 영상과 함께 ‘가족 식사’라는 글귀를 남기기도 했다.조 전 대표는 오는 11월 개최가 유력한 조기 전당대회에서 당대표로 복귀해 당의 내홍을 수습하고 장악력을 높일 것으로 보인다. 조국혁신당은 이미 조 전 대표의 복귀를 위해 최고위원 전원의 임기를 단축하기로 의결했다.조 전 대표가 대표로 복귀하면 차기 대권을 겨냥한 행보도 본격화될 수 있다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 지난 15일 한 라디오 방송에서 “조국의 궁극적 목표는 대통령 출마”라며 “지금 더불어민주당은 뚜렷한 대권 주자가 없기에 조국이 대통령 후보감으로 가장 크게 부각할 가능성이 있다”고 주장했다.다만 조 전 대표의 정치 복귀에도 조국혁신당의 지지율이 여전히 3%대에 그친다는 여론조사 결과(지난 12~14일 한국갤럽 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트. 중앙선거여론조사심의위원회 참조) 등은 조 전 대표가 풀어야 할 과제다.김서호 기자