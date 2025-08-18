野 전대 막바지… 특검 대응·전한길·인적 청산 등 건건마다 ‘극과 극’

국힘 당권주자들 2차 TV토론회

이미지 확대 국민의힘 당대표 후보들이 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 TV 토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 김문수 전 고용노동부 장관, 조경태·안철수·장동혁 의원.

국회사진기자단

2025-08-18 8면

국민의힘 8·22 전당대회를 닷새 앞둔 17일 당대표 후보들은 두 번째 TV 토론회에서도 ‘3대 특검(내란·김건희·채해병)’ 대응 전략과 전한길씨 논란, 전당대회 후 인적 청산 기준을 두고 충돌했다. 김문수 전 고용노동부 장관이 여론조사에서 우세를 보이는 가운데 장동혁 의원이 김 전 장관의 과반 득표를 막고 결선투표를 이끌어 낼 수 있느냐가 막판 변수로 평가된다.지난 13일 김건희 특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색 시도 후 당사 1층에서 철야 농성을 이어 온 김 전 장관은 이날 KBS에서 열린 토론회에서 김건희 특검을 ‘이재명 특검’이라고 칭하며 “이재명 특검이 국민의힘을 해산하기 위해 무도한 일을 하고 있다”고 말했다. 또 “당대표는 당원을 지키는 게 책무”라며 “투쟁으로 확실하게 이재명 특검을 물리치고 끝까지 당원 명부를 지키겠다”고 강조했다.장 의원은 “누구나 국민의힘의 혁신을 말하지만 줄곧 당을 분열시킨 분들, 대선 패배에 책임이 있는 분들 그런 분들은 혁신의 자리가 아니라 책임지는 자리에 있어야 한다”며 김 전 장관과 다른 경쟁자인 안철수·조경태 의원을 싸잡아 비판했다. 장 의원은 “당대표가 마지막 자리인 사람이 아니라 시작인 사람만이 혁신을 할 수 있다”며 지지를 호소했다.안 의원은 지난 15일 광복절 기념식에서 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 플래카드 시위를 벌인 것을 거론하며 “위안부 할머니 등쳐 먹은 윤미향을 광복 80주년에 사면하는 게 말이 되느냐”고 했다. 안 의원은 김건희 특검의 당원 명부 압수수색은 “제가 플래카드 시위처럼 막겠다”면서도 “털고 갈 것은 빨리 털고 가야 한다. 범죄 혐의가 있는 부분에 대해서는 협조해야 한다”고 말했다.조 의원은 “국민들께서 우리 당에 등을 돌리고 있다”며 “이대로 가다가 국민의힘은 정당해산이라는 극단의 심판에 놓이게 된다”고 지적했다. 조 의원은 “이번 전당대회가 국민이 준 마지막 기회”라며 “민심 여론조사에서 1위를 차지하는 조경태만이 정당해산을 막을 수 있다”고 주장했다.지난 14일 당 윤리위원회가 전씨에게 ‘경고’ 조치라는 경징계에 그친 데 대해 강성 당원들의 지지가 겹치는 김 전 장관과 장 의원은 ‘수용’ 입장을 냈다. 전씨는 공개적으로 장 의원을 지지하고 있다. 반면 안 의원과 조 의원은 추후 출당 조치를 취하겠다고 강조했다.당대표 후보 4인은 19일 마지막 TV 토론회를 가진다. 국민의힘은 오는 20일부터 모바일·ARS 투표·일반국민 여론조사를 실시하고, 22일 충북 청주 오스코에서 전당대회를 열어 승자를 가린다. 과반 득표자가 없으면 1위 후보와 2위 후보가 한 차례 일대일 토론회를 거쳐 26일 최종 승자를 선출한다.이날 본선 개막 후 첫 후보 단일화도 성사됐다. 45세 미만 후보들끼리 경쟁하는 청년최고위원에 출마한 찬탄(탄핵 찬성) 후보 간 단일화가 이뤄졌다. 최우성 후보는 친한(친한동훈)계 후보로 분류되는 우재준 의원에 대한 지지를 선언하고 사퇴했다. 최 후보의 사퇴에 따라 국민의힘 청년최고위원 후보는 박홍준·손수조·우재준 총 3명으로 추려졌다. 한동훈 전 대표는 이들을 공개 지지하며 조 의원과 안 의원의 단일화도 촉구했다.손지은·곽진웅 기자