“배현진, ‘둔기 피습’ 후유증에 두개골 절개하는 큰 수술 받았다”

이미지 확대 배현진 국민의힘 의원은 지난해 1월 25일 오후 5시쯤 서울 강남구 신사동의 건물 1층에서 10대 중학생 A군으로부터 돌덩이로 머리를 10여차례 가격당했다. 사진은 미성년자인 습격범이 배 의원을 습격하는 모습. 2024.1.25 배현진 의원실 제공

배현진 국민의힘 의원이 지난해 ‘둔기 피습’ 사건 이후 후유증에 시달려오다 최근 개두술을 받은 것으로 전해졌다.17일 야권에 따르면 배 의원은 이달 초 서울 송파구 서울아산병원에서 두개골을 절개해 수술하는 개두술을 받았다.배 의원은 지난해 중학생으로부터 머리 부위를 둔기로 습격당한 이후 줄곧 청력 이상, 어지럼증, 두통 등 소통에 지장을 줄 정도의 후유증을 주변에 호소해온 것으로 알려졌다.그간 이비인후과 등 각급 병원을 전전한 배 의원은 최근 서울아산병원에서 정밀검사를 통해 뇌 아랫부분 내부 뼈가 일부 파손된 것을 확인한 것으로 알려졌다.배 의원실 관계자는 “피습 후 후유증으로 업무에 지장을 줄 정도의 통증을 앓다가 이번에 큰 수술까지 받게 됐다”며 “빨리 업무에 복귀하기 위해 퇴원 후 회복에 전념하고 있다”고 밝혔다.배 의원은 지난해 1월 25일 오후 5시쯤 서울 강남구 신사동의 건물 1층에서 10대 중학생 A군으로부터 돌덩이로 머리를 10여차례 가격당했다.A군은 당시 현장에서 “국민의힘 배현진 의원이죠?”라고 두 차례 물은 뒤 돌연 배 의원을 공격했고, 배 의원이 머리를 감싸 쥐며 쓰러졌는데도 계속 배 의원의 머리를 내리쳤다. A군은 연예인 지망생을 보기 위해 신사동의 한 건물 주변을 배회하다 배 의원을 우연히 마주친 후 범행을 저질렀다.범행에 사용된 돌덩이는 일반 명함 크기의 콘크리트 재질로, A군이 범행 당일 집을 나서면서 아파트 단지에서 직접 주운 것으로 조사됐다.A군은 지난 2월 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 재판부는 보호관찰과 해당 기간 동안 정신질환 치료도 명령했다. 판결 선고일로부터 7일 이내 항소장을 제출하지 않아 형이 확정됐다.A군은 범행 당시 조현병과 정신질환으로 인한 심신상실(사물 변별하거나 의사 결정 능력이 없는 상태)이었다고 주장했으나 재판부는 당시 진술 내용과 정황, 전문의 소견 등을 고려했을 때 이를 받아들이지 않았다.윤예림 기자