정청래 “조국 석방 환영…곧 만나서 대화 나누자”

조국, 2년형 확정…424일 만에 석방

정청래, 조국 출소 직후 ‘환영’ 글 올려

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자

이미지 확대 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 오전 서울 구로구 서울남부교도소에서 광복절 특사로 출소하며 환하게 웃고 있다. 뉴시스

정청래 더불어민주당 대표가 15일 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 “석방을 진심으로 환영하고 축하한다”고 밝혔다.정 대표는 조 전 대표가 서울 남부교도소를 출소한 직후 페이스북에 “건강체크하시고 자유로운 일상으로 자연스럽게 적응 회복하시길 바란다”며 “곧 만나서 많은 대화 나누자”고 적었다.자녀 입시 비리 등 혐의로 대법원에서 징역 2년형을 확정받아 지난해 12월 16일 수감된 조 전 대표는 이재명 대통령의 광복절 특별사면·복권에 따라 이날 0시 2분 출소했다. 수감 242일 만이다.남색 정장에 파란색 넥타이를 매고 남부교도소 정문에 모습을 드러낸 조 전 대표는 기다리고 있던 당 지도부와 지지자들에게 고개 숙여 인사했다.그는 가장 먼저 “헌법적 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊은 감사의 인사를 드린다”며 “사면·복권을 위해 탄원을 해 주신 종교계 지도자분들, 시민사회 원로분들, 전직 국회의장님들, 국내외 학자·교수님들께도 인사드린다”고 말했다.다만 자신의 사면을 둘러싼 부정적인 여론을 의식한 듯 “저의 사면에 대해 비판의 말씀을 해 주신 분들에 대해서도 충분히 존경의 마음으로 경청하고 있다”고 했다.조 전 대표는 “이재명 정부는 반드시 성공해야 하며, 이재명 대통령님도 성공한 대통령이 되셔야 한다. 미력이나마 힘을 보태겠다”며 “윤석열과 단절하지 못하고 그를 비호하는 극우 정당 국민의힘은 다시 한 번 심판받아야 한다”고 했다.그러면서 “지난 8개월 동안 깊은 성찰과 넓은 구상을 했다”며 “복당 조치가 이루어지면 더욱 겸허한 마음과 낮은 자세로 국민 속으로 들어가겠다. 저에 대한 비판, 반대, 비방 모두 받아 안으며 정치를 하겠다”고 했다.이준호 기자