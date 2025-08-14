김건희 여사, 구속 후 첫 특검 조사 출석

이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 14일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문 웨스트빌딩으로 향하고 있다. 2025.8.14 이지훈 기자

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 14일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문 웨스트빌딩으로 향하고 있다.이번 조사는 지난 12일 증거인멸 우려로 김 여사에 대한 구속영장이 발부된 이후 첫 소환이다.이지훈 기자