정치 김건희 여사, 구속 후 첫 특검 조사 출석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/08/14/20250814500075 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-14 11:15 입력 2025-08-14 11:15 이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 14일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문 웨스트빌딩으로 향하고 있다. 2025.8.14 이지훈 기자 이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 14일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문 웨스트빌딩으로 향하고 있다. 2025.8.14 이지훈 기자 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 14일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문 웨스트빌딩으로 향하고 있다.이번 조사는 지난 12일 증거인멸 우려로 김 여사에 대한 구속영장이 발부된 이후 첫 소환이다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지