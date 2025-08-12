홍준표 “尹 손바닥 ‘王’자 보며 나라 운명 예견”…뒤늦은 후회

이미지 확대 윤석열 전 대통령이 지난 대선 후보 토론회 당시 손바닥에 ‘王’자를 적고 나온 모습. 채널A·MBC·MBN 캡처

이미지 확대 귀국 뒤 취재진 만난 홍준표 전 대구시장 홍준표 전 대구시장이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국, 취재진과 인터뷰하고 있다. 홍 전 시장은 지난 4월 국민의힘 대선 후보 경선에서 패배한 뒤 탈당하고 미국 하와이에 머물렀다. 2025.6.17 연합뉴스

이미지 확대 굳은 표정의 김건희 여사 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 2025.8.12 [사진공동취재단]

홍준표 전 대구시장이 김건희 여사의 구속전 피의자 심문과 관련 강도 높은 비판을 쏟아냈다.특히 2021년 대선후보 경선 당시 불거진 무속 논란을 거론하며 “그때 이미 나라가 어떻게 될지 예측이 가능했다”고 지적했다.홍준표 전 시장은 12일 페이스북을 통해 이날 오전 서울중앙지방법원에 출석한 김 여사의 상황을 언급하며 “정치와 국민을 우습게 여긴 천박한 정치의식 탓에 빚어진 결과”라고 강조했다.그는 김 여사가 이런 처참한 상황에 내몰린 것은 “국민을 우매하게 봤기 때문”이라고 신랄하게 비판했다.홍준표 전 시장은 “그때 천공, 건진법사, 손바닥 王자 등 무속이 횡행한 것을 보면서 앞으로 윤석열 정권이 들어서면 나라가 어떻게 될 것인지 예측이 가능했다”고 회상했다.그는 당시 이러한 논란들이 모두 묵살된 채 20대 대선후보 경선과 본선이 진행된 점에 대해서도 날선 비판을 가했다.그러면서 “한덕수를 내세운 사기 경선이나, 아무런 준비 없이 뜬금없이 나온 김문수 후보나, 여러 사건으로 기소된 사람이 대통령이 된 것이나 모두 비정상적이었다”고 지적했다.홍 전 시장은 “지금 와서 생각하면 참 유감이다”라며 당시 상황에 대한 아쉬움을 표현했다. 그는 마지막으로 “참 덥고 더운 여름날이다”라는 표현으로 현 상황에 대한 답답함과 분노를 우회적으로 드러냈다.김유민 기자