‘대주주 양도세 기준 강화’ 재검토 입장 전달한 與… 李 최종 결단 거쳐 결론 날 듯

정청래 더불어민주당 대표는 10일 취임 후 첫 고위당정협의회에서 “정부와 긴밀히 소통해 민생개혁 입법이 골든타임을 놓치지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 민주당은 이날 정치권의 ‘뜨거운 감자’로 떠오른 대주주 양도소득세 부과 기준에 대한 당의 입장을 전달했다.정 대표는 이날 오후 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리와 강훈식 대통령실 비서실장 등이 참석한 가운데 열린 고위당정협의회에서 “지난 3년간 멈춰 있던 국정 시계가 다시 정상적으로 움직이기 시작했다”며 “이런 흐름에 이어 앞으로도 국민이 체감할 수 있는 변화를 계속 만들어 가기 위해선 당정대 원팀의 자세가 어느 때보다 중요하다”고 강조했다.정 대표는 이어 “당은 앞으로 정부가 잘한 것은 공개적으로 잘했다고 하고 잘못한 것은 비공개적으로 지적하며 개선하는 데 초점을 맞추겠다”고도 했다. 또 한미 관세 협상의 후속조치가 차질없이 이행되도록 하겠다고도 강조했다.김 총리는 “국민주권과 당원주권의 본질이 하나이듯 당정대는 완전한 책임공동체가 돼야 한다”며 “개혁과 경제 회복을 넘어선 재도약의 기틀을 함께 닦겠다”고 했다.강 비서실장은 “한미동맹을 굳건하게 유지해 나가기 위해서라도 한미 간의 소통 채널을 더욱 강화할 필요가 있어 보인다”며 남은 한미 관세 협상과 관련, “세부 후속 절차가 남은 만큼 당정대 원팀으로 총력 대응할 것”이라고 했다. 오는 10월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해선 “경제 효과가 최대 7.4조원에 이를 것으로 예상하는 만큼 구체적인 성과가 연결되고 기업과 국민에게 실질적인 혜택이 체감될 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.특히 이날 회의에선 주식 양도소득세 부과의 기준이 되는 대주주 자격에 대한 논의가 이뤄졌다. 민주당 지도부는 대주주 자격을 현행 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제 개편안 관련 당의 의견을 대통령실에 전달했다. 한정애 정책위의장은 이날 서울신문과의 통화에서 “일주일간 당내 여러 의견을 받았고 지도부 생각까지 정리가 됐다”고 밝혔다.여당 내에선 대주주 기준을 종목당 50억원으로 유지하자는 의견이 우세한 것으로 알려진 만큼 민주당 지도부는 이날 대통령실에 재검토 의견을 전달한 것으로 파악된다. 다만 대주주 기준은 정부 시행령 개정 사안으로 이재명 대통령의 최종 결단이 필요하다.이준호·강윤혁 기자