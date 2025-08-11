특유의 추진력 앞세운 정청래표 ‘강한 리더십’… 李처럼 당대표 연임 도전 노리나

“국힘은 100번 정당 해산감” 압박

검찰·언론·사법, 개혁 입법 속도전

최고위 불참한 與의원에 경고장

강경 일변도에 내부 일각 우려도

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표.

연합뉴스

2025-08-11 8면

취임 일주일을 맞은 정청래 더불어민주당 대표가 장점인 추진력을 앞세워 강한 리더십을 보여 주고 있다. 대야 압박, 개혁 입법 추진뿐 아니라 내부 군기 잡기에도 나선 가운데 여권 일각에서는 강경 일변도에 대한 우려의 목소리가 나온다.정 대표는 10일 페이스북에서 “통진당(통합진보당) 사례에 비춰 국힘(국민의힘)은 10번, 100번 정당해산감”, “전한길뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들을 강력 조치해야 한다”, “비상계엄 내란에 대한 단죄는 여야의 정치적 흥정의 대상이 아니다”라며 국민의힘을 압박했다.정 대표는 검찰·언론·사법 등 3대 개혁 입법 추진에도 속도를 내는 중이다. 3대 분야에 대해선 당내 특별위원회도 꾸렸다. 지난주 검찰정상화특위가 출범한 데 이어 11일 사법개혁특위, 14일 언론개혁특위가 출범을 앞두고 있다. 민형배 민주당 의원을 위원장으로 하는 검찰정상화특위는 지난 7일 검찰개혁 논의를 위한 첫 당정협의를 열고 추석(10월 6일) 전 관련 입법을 마치겠다고 했다.정 대표는 여당 내부를 향해서도 회초리를 들고 있다. 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹 이후 어수선한 당내 분위기를 다잡기 위한 차원으로 해석된다. 지난 8일 호남에서 개최한 첫 현장 최고위원회의에 불참한 지역 의원들을 향해서는 “이렇게 하시면 안 된다”고 경고했다.사무총장(조승래), 정책위의장(한정애), 전략기획위원장(이해식) 등 주요 당직에 통합형 인사를 깜짝 중용했다는 평가도 받는다. 정 대표가 ‘완급 조절’을 통해 민심도 살피려는 의도로 보인다. 다만 보좌진 갑질 논란으로 여성가족부 장관 후보자에서 낙마한 강선우 의원을 당 국제위원장으로 유임시키로 한 것과 관련해선 비판의 목소리도 있다. 주진우 국민의힘 의원은 “갑질을 당한 보좌진, 강선우의 가식에 분노한 민심을 달래야 했는데 정반대로 갔다”고 꼬집었다.정 대표가 개혁 과제 완수를 위해 타협하지 않는 태도를 고수할 경우, 이재명 정부에 부담이 될 수 있다는 지적도 있다. 한 민주당 의원은 “지금은 계엄 전과 상황이 다르다”면서 “그때는 야당으로서 윤석열 정부를 끌어내리기 위해서 불가피하게 강경책을 썼지만 지금은 집권여당으로서 면모를 보여 줘야 할 때”라고 말했다.이와 관련, 정 대표도 “야당과 악수를 안 한다는 건 ‘레토릭’(수사적 표현)이었다”며 어조를 가다듬고 있다. 그는 이날 페이스북에 “나는 싸움을 좋아하거나 즐기지 않는다. 싸우지 않고 일하고 싶다”고 말하는 등 이전보다 톤다운된 모습도 보이고 있다.정치권에선 정 대표가 이재명 대통령처럼 당대표직 연임에 도전할 것이란 관측이 나온다. 정 대표가 추진하는 대의원·권리당원 1인 1표제를 놓고도 내년 전당대회를 염두에 둔 것이란 해석도 있다.김가현 기자