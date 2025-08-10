정청래 취임 후 열린 첫 고위당정협의회, 김 총리 “당정대는 완전 일체”

이미지 확대 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 대화를 나누고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자

이미지 확대 김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자

10일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석한 가운데 고위당정협의회가 열렸다.정청래 대표 취임 이후 처음 열린 이날 고위당정협의회에서 김 총리는 “당·정·대(여당·정부·대통령실)는 시종일관 완전 일체의 책임 공동체가 돼야 한다”라고 밝혔다.이지훈 기자