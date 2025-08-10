정치 정청래 취임 후 열린 첫 고위당정협의회, 김 총리 “당정대는 완전 일체” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/08/10/20250810500089 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-10 17:25 입력 2025-08-10 17:25 이미지 확대 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 대화를 나누고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자 이미지 확대 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자 10일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석한 가운데 고위당정협의회가 열렸다. 이미지 확대 김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자 김용일 서울시의원, 북가좌동 골목 상점가 상인회 설립총회 참석 서울시의회 바로가기 정청래 대표 취임 이후 처음 열린 이날 고위당정협의회에서 김 총리는 “당·정·대(여당·정부·대통령실)는 시종일관 완전 일체의 책임 공동체가 돼야 한다”라고 밝혔다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지