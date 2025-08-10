메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

정청래 취임 후 열린 첫 고위당정협의회, 김 총리 “당정대는 완전 일체”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-08-10 17:25
입력 2025-08-10 17:25
이미지 확대
김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 대화를 나누고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자
김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 대화를 나누고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자


이미지 확대
김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자
김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자


10일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석한 가운데 고위당정협의회가 열렸다.

이미지 확대
김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자
김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2025.8.10 이지훈 기자

김용일 서울시의원, 북가좌동 골목 상점가 상인회 설립총회 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용일 서울시의원, 북가좌동 골목 상점가 상인회 설립총회 참석

정청래 대표 취임 이후 처음 열린 이날 고위당정협의회에서 김 총리는 “당·정·대(여당·정부·대통령실)는 시종일관 완전 일체의 책임 공동체가 돼야 한다”라고 밝혔다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기