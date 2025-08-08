정치 [포토] ‘큰절하는’ 김문수 당대표 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/08/08/20250808800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-08 16:43 입력 2025-08-08 16:43 1/ 3 이미지 확대 큰절하는 김문수 당대표 후보국민의힘 김문수 당대표 후보가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구?경북 합동연설회에서 정견 발표 중 당원에게 큰절하고 있다. 2025.8.8 연합뉴스 이미지 확대 정견 발표하는 김문수 당대표 후보국민의힘 김문수 당대표 후보가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구?경북 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2025.8.8 연합뉴스 이미지 확대 단체사진 촬영하는 국민의힘 당대표 후보들국민의힘 당대표 선거에 출마한 장동혁?조경태?김문수?안철수(왼쪽부터) 후보가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구?경북 합동연설회에서 단체 사진 촬영을 하고 있다. 2025.8.8 연합뉴스 국민의힘 김문수 당대표 후보가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구?경북 합동연설회에서 정견 발표 중 당원에게 큰절하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지