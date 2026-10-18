“월급 올라도 남는 게 없네”…직장인 세금 낮추는 법안 나왔다 [주목, 이 주의 법안]

10월 3주차 법안들 꼽아보니

중산층 소득세 낮추고 부자 증세

방산업체 M＆A 안보 검증 강화

북한인권정보시스템 운영 명문화

이미지 확대 지갑 관련 자료 이미지. 기사와 직접적인 관계 없음. 픽사베이

매일 수많은 법안이 발의되고 있지만 이 중 언론에 보도되는 법안은 쟁점 법안 등 일부에 그칩니다. 서울신문은 매주 우리 사회에 큰 영향을 미칠 수 있는 법안에 주목해 3개 정도 추려 소개합니다. 법안 발의 배경부터 핵심 내용, 통과 시 파장 등을 압축적으로 정리했습니다.

이미지 확대 13일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI)에서 직원들이 우리 공군 초도 인도 전력인 국산 초음속 전투기 KF-21 양산기들을 제작하고 있다. 2026.05.13. 사진공동취재단

이미지 확대 7일 오후 경기 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 개풍군 접경지에서 북한 주민들이 철책 및 전술도로 보수에 사용될 석재를 옮기고 있다. 뉴시스

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세줄 요약 직장인 세 부담 완화 위한 소득세법 개정안 발의

중간세율 인하, 초고소득층 세율 인상 구조 설계

방산 M&A 안보검증 강화와 북한인권 기록법도 발의

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월급은 올랐지만 소득세 과세표준 구간은 오랫동안 그대로 유지되면서 직장인들의 세금 부담이 커지고 있습니다. 물가 상승으로 인해 실질소득은 크게 늘지 않았는데도 명목임금 상승으로 더 높은 소득세율을 적용받는 이른바 ‘브래킷 크리프’ 현상입니다.문진석 더불어민주당 의원은 지난 11일 중산층의 소득세율은 낮추고 초고소득층의 세율을 높이는 ‘소득세법’ 개정안을 대표발의했습니다. 현행법은 종합소득 과세표준에 따라 6~45%의 초과누진세율을 적용합니다.하지만 과세표준 5000만원 초과 8800만원 이하 구간은 2008년 도입 이후 18년째 그대로입니다. 그 사이 근로자 1인당 평균 총급여는 2015년 3720만원에서 2024년 4900만원으로 31.7% 올랐고, 평균 결정세액은 190만원에서 340만원으로 78.9% 늘었습니다. 같은 기간 1인당 실질개인처분가능소득은 20.1% 증가하는 데 그쳤습니다. 살림살이는 20% 나아지는 동안 세금은 79% 증가한 셈입니다.개정안은 최저세율 적용 구간을 현행 1400만원 이하에서 1600만원 이하로 넓히고 세율을 6%에서 3%로 낮추도록 했습니다. 5000만원 이하 구간의 세율은 15%에서 10%로, 8000만원 이하 구간은 24%에서 19%로, 1억 6000만원 이하 구간은 35%에서 30%로 각각 인하합니다.반면 5억원 초과 10억원 이하 구간의 세율은 42%에서 45%로 높이고, 10억원 초과 구간을 신설해 48%의 최고세율을 적용하도록 했습니다.개정안이 시행되면 과세표준 5000만원인 납세자의 산출세액은 624만원에서 388만원으로 줄어듭니다. 과세표준이 1억원인 경우에는 398만원 감소하지만 10억원인 경우에는 1322만원 늘어납니다.문 의원은 “월급쟁이 유리지갑에 떠넘긴 부담을 되돌리고 그만큼을 담세 능력이 큰 초고소득층이 나누어 지도록 하는 것이 조세 정의”라며 “과세표준 구간의 물가연동제 도입도 함께 논의하겠다”고 밝혔습니다.방산업체의 인수합병(M＆A) 과정에서 국가안보에 미치는 영향을 보다 엄격하게 심사하도록 하는 법안이 발의됐습니다. 국방부나 방위사업청이 안보상 우려를 제기하면 인수합병을 승인할 수 없도록 하는 것이 핵심입니다.이에 김병주 더불어민주당 의원은 지난 13일 이 같은 내용의 ‘방위사업법’ 개정안을 대표발의했다고 밝혔습니다.최근 대형 방산기업 간 지분 인수와 경영 참여가 확대되면서 무기체계 생산의 독과점뿐 아니라 군사기밀과 국가안보 핵심 기술 유출에 대한 우려도 커지고 있습니다. 한화그룹은 한국항공우주산업(KAI)의 지분을 확대해 지난 8월 기준 15.89%를 보유한 2대 주주에 올랐습니다. 공정거래위원회는 경쟁제한 우려가 없다며 기업결합을 승인했지만 KAI가 국가 핵심 항공무기체계를 도맡은 체계종합업체라는 점에서 국가안보 차원의 별도 검증이 필요하다는 지적이 제기됐습니다.현행법은 산업통상부 장관이 방산업체의 경영상 지배권 취득을 승인할 때 방사청장과 협의하도록 규정하고 있습니다. 하지만 법적 구속력이 없어 안보 주무부처인 국방부의 우려가 배제된 채 산업 논리만으로 승인이 이뤄질 가능성이 있습니다.개정안은 산업부 장관이 방산업체의 경영상 지배권 취득을 승인하려는 경우 방사청장뿐 아니라 국방부 장관과도 사전에 협의하도록 했습니다. 특히 국방부 장관이나 방사청장이 국가안보, 군사기밀 유지, 국방정책 수행에 중대한 지장을 초래할 우려가 있다는 의견을 제출하면 승인을 할 수 없도록 실질적인 구속력을 부여했습니다.김 의원은 “방위산업은 기업의 사익 추구나 단순한 시장 논리에 맡겨둘 수 없는 국가안보의 핵심 보루”라며 “지배구조 변동 과정에서 발생할 수 있는 안보 공백과 기술 유출 위험을 차단하겠다”고 강조했습니다.2022년 황해남도의 한 광산에서 22세 청년 농장원이 남한 노래 70곡과 영화 3편을 보고 7명에게 퍼뜨렸다는 이유로 공개 처형됐다는 탈북민의 증언이 있었습니다. 이런 북한인권 침해 기록을 안정적으로 보존할 법적 근거를 마련하는 법안이 발의됐습니다.송석준 국민의힘 의원은 지난 14일 북한인권기록센터의 북한인권종합정보시스템 운영 근거를 북한인권법에 명문화하는 개정안을 대표 발의했습니다. 시스템과 기록센터의 구성·운영에 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정하도록 했습니다. 법적 근거를 명확히 해 정책 변화와 관계없이 기록 관리의 안정성을 높이려는 취지입니다.통일부 산하 북한인권기록센터는 2018년부터 북한이탈주민 대면조사 등을 통해 북한인권 실태와 침해 사례를 시스템에 축적해 왔습니다. 남한 영상물 시청은 물론 신부의 흰색 드레스 착용까지 통제하는 북한의 인권 침해를 기록하고 보존하려면 안정적인 관리 기반이 필요합니다.그러나 현행법에는 해당 시스템의 운영에 관한 명시적 근거가 없어, 정책 방향이 바뀔 경우 운영과 자료 관리가 흔들릴 수 있다는 우려가 제기돼 왔습니다.기록 시스템의 제도적 기반뿐 아니라 관련 자료의 수집과 공개를 뒷받침할 예산·정책의 지속성도 과제로 꼽힙니다. 지난해 국내외 북한인권 관련 자료수집 사업의 예산 집행률은 25%였고, 인권기록 및 북한인권 관련 해외 사례 정보수집 사업은 예산을 전혀 집행하지 못했습니다. 북한인권보고서는 2023~2024년 공개됐다가 지난해 다시 비공개로 전환됐으며, 공개보고서 발간 예산 1억 7000만원은 2026년부터 편성되지 않았습니다.송 의원은 “북한인권 문제는 정치적 상황이나 남북관계의 변화와 무관하게 지속적으로 다뤄져야 할 사안”이라며 “축적된 북한인권 실태 기록 자료가 제대로 관리되고 보존될 수 있도록 제도적 장치를 확립하겠다”고 했습니다.한지은·곽진웅 기자