밤 10시에 라면 한 그릇? 간 힘들게 만든다 [달콤한 사이언스]

세줄 요약 야간 섭식, 지방간·간경변 위험 증가

약 20만명 데이터 분석, 20~30% 상승

간 건강, 식사 시간 관리 중요성 부각

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이미지 확대 약 20만 명을 대상으로 한 건강 관련 조사를 분석한 결과 늦은 밤 시간에 먹는 야식이 비만, 당뇨 같은 대사질환은 물론 간 건강에도 악영향을 미친다는 사실이 밝혀졌다.



미국 오리건 보건과학대 제공

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많은 사람이 간 질환은 주로 알코올 섭취로 인해 생긴다고 알고 있지만 최근에는 비알코올성 지방간(대사이상 지방간질환) 환자들도 늘어나고 있는 추세다. 실제로 전 세계적으로 지난 30년 동안 대사이상 지방간질환 환자는 성인 4명 중 1명꼴에서 3명 중 1명 이상으로 늘어났다. 건강보험심사평가원 국민관심질병 통계 등에 따르면 2018년 31만 8000여명에서 2022년 40만 7000여명으로 5년 새 40% 넘게 증가했다. 최근에는 알코올성 지방간질환자보다 비알코올성 지방간질환자가 더 많은 추세를 보이고 있다.대사이상 지방간질환의 증가 원인은 비만, 당뇨, 고지혈증 같은 대사질환의 확산과 맞물려 있다. 고열량·고당분 위주의 서구화된 식습관으로 섭취 열량은 늘었지만 몸을 움직일 기회는 줄어 쓰고 남은 에너지가 간에 지방으로 쌓이면서 생기는 것이다. 그래서 간 건강이 걱정된다면 늦은 밤 라면, 과자, 치킨 같은 야식의 유혹을 과감하게 뿌리칠 수 있어야 한다는 지적이 나왔다.미국 오리건 보건과학대 소화기·간장학(Hepatology)과, 간호학부, 매사추세츠 종합병원 소화기과, 임상·중개역학과 공동 연구팀은 저녁 식사 이후나 잠자리에 들기 직전에 음식을 먹는 ‘야간 섭식’ 행위가 대사이상 관련 지방간질환과 간경변증 위험이 높다고 12일 밝혔다. 이 연구 결과는 ‘임상 소화기학 및 간장학 저널’ 10월 9일 자에 실렸다.야식은 앞서 많은 연구에서 심장질환, 비만과 밀접한 관계가 있는 것으로 나타났다. 연구팀은 야식 습관이 간에 미치는 영향에 집중했다. 연구팀은 야간 교대근무자들이 24시간을 주기로 하는 일주기와 생활이 어긋나는 문제를 겪고 비만, 심장질환 발생률이 높다는 점에 주목했다. 간은 24시간을 주기로 돌아가는 인체 일주기 리듬에 정교하게 맞춰 있는 장기이기 때문에 사람들이 먹는 음식을 바꾸거나 식사 시간을 바꾸는 것만으로도 건강에 변화를 줄 수 있을 것으로 연구팀은 예상했다.이에 연구팀은 간호사 건강연구(NHS), 간호사 건강연구Ⅱ(NHS Ⅱ), 의료전문가 추적연구 등 미국 전국 단위 대규모 데이터 3가지를 분석했다. 연구팀은 세 연구에 참여한 약 20만명이 응답한 식습관, 생활습관 자료를 추출해 섭식 행동에 따라 집단을 나눈 뒤 지방간질환이나 간경변증이 있다고 보고한 사람들과의 상관관계를 분석했다.그 결과, 야식을 한다고 응답한 집단은 그렇지 않은 집단보다 모든 형태의 간질환 위험이 20~30% 높았다. 체내 생체시계가 잠을 재촉하는 밤 시간에 음식을 먹으면 몸이 음식을 효율적으로 대사하는 능력이 떨어지고 결국 비만과 당뇨, 그리고 간 건강 악화로 이어질 수 있다. 연구팀은 분석에 앞서 진행한 동물모델 실험에서 간은 식사 시간과 수면 시간의 엇박자에 가장 취약한 장기 중 하나라는 사실을 밝혀냈다.연구를 이끈 앤드루 맥힐 오리건 보건과학대 교수는 “수면이든 식사든 운동이든 행동의 타이밍이 정말 중요하다는 사실”이라며 “이번 연구는 늦은 저녁 식사 패턴이 대사 건강과 간 건강에 좋지 않은 결과와 관련 있다는 점을 보여주는 것으로 잠들기 몇 시간 전까지만 칼로리 섭취를 제한하는 것만으로도 간 건강에 상당히 도움이 될 수 있다”고 설명했다.유용하 과학전문기자