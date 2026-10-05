뜨거워지는 지구, ‘모기 지도’ 바꾼다…온대 지방 노리는 뎅기열 [달콤한 사이언스]

세줄 요약 기후변화로 모기 서식지 확대와 감염 위험 상승

말라리아는 방제 성과로 감소, 뎅기열은 확산

도시화·치료제 부재가 뎅기열 확산을 가속

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이미지 확대 기후변화로 모기가 번식하기 좋은 환경이 넓어지고 있다. 그러나 대표적인 모기 감염 질병인 말라리아, 뎅기열의 확산 패턴이 달라지고 있다. 확산 패턴이 달라지는 이유는 방제 수단과 도시화 같은 비기후 요인 때문인 것으로 나타났다.



미국 미네소타대 제공

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기후변화로 기온이 오르고 강수, 습도 조건도 변해 모기가 번식하기 좋은 환경이 넓어지고 있다. 그래서 세계에서 가장 흔한 모기 매개 감염병인 말라리아와 뎅기열의 전파에 대한 경각심이 커지고 있다. 그렇지만 두 질병의 실제 확산 정도는 정반대를 보이고 있는 것으로 알려져 있다. 뎅기열은 빠르게 확산하는 반면 말라리아는 장기적 감소세를 보이고 있다. 이유는 뭘까.호주 모나쉬대 의학부, 공중보건 및 예방의학부, 인도네시아 모나쉬대 공중보건 프로그램 공동 연구팀은 기후변화가 말라리아, 뎅기열 두 질병에 비슷한 방향으로 작용하지만 방제 수단과 도시화 같은 비(非)기후 요인이 두 질병의 운명을 갈랐다고 5일 밝혔다. 이 연구 결과는 기초과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시즈’ 10월 3일 자에 실렸다.모기는 변온동물이라 주변 기온에 따라 체온과 대사가 좌우된다. 기온이 오르면 흡혈률이 높아지고 모기 몸속에서 병원체가 전파 가능한 상태로 자라는 외부 잠복기는 짧아진다. 실제로 뎅기 바이러스의 외부 잠복기는 25도에서 15일이지만 30도에서는 6.5일로 줄어든다.그렇지만 기온이 올라간다고 확산이 쉬워지는 것은 아니다. 모델 분석에서 말라리아는 25~28도, 뎅기열은 26~29도에서 전파가 가장 활발했고 그보다 더우면 오히려 줄어드는 것으로 나타났다. 일교차 같은 기온 변동성도 중요한 변수다.강수는 산란지와 유충 발육 공간을 좌우한다. 서아프리카에서 말라리아 감염은 8~11월 우기에 정점을 찍는다. 가뭄도 하천에 고인 웅덩이를 만들거나 가정의 물 저장 용기 사용을 늘려 번식을 돕기도 한다. 높은 상대습도는 모기의 건조를 막아 성충 생존과 산란을 늘린다. 2022년 파키스탄 대홍수 뒤 말라리아 환자는 5배로 늘어나는 것처럼 극한 기상도 변수다.기후 적합도의 변화 폭부터 달랐다. 1951~1960년 대비 2015~2024년 뎅기열의 기후적 전파 잠재력은 이집트숲모기 기준 12%, 흰줄숲모기 기준 49% 커졌지만 말라리아 전파 적합 면적은 2% 안팎 늘었다. 뎅기열은 브라질과 아시아·태평양에서 남쪽으로 번지고 있고 미국 남부와 프랑스 본토 등 온대 지역에서도 지역 내 감염이 보고됐다.면역 반응도 다르다. 말라리아 유행 지역 주민은 반복 노출로 중증을 막는 부분 면역을 얻지만 뎅기 바이러스는 혈청형이 4가지여서 한 번 걸린 사람이 다른 혈청형에 재감염되면 오히려 중증 위험이 커진다.말라리아 토착 지역은 1900년 무렵 지구 육지의 58%에서 2007년 30%로 줄었다. 반면 2024년 세계보건기구(WHO)에 보고된 뎅기열 환자는 1400만 명을 넘어 종전 최고치의 2배를 웃돌았다.연구팀은 이런 차이가 비기후 요인 때문이라고 분석했다. 크게 두 가지 요인이 있는데 우선 효과적인 방제 수단의 유무다. 말라리아는 항말라리아제, 살충제 처리 모기장, 실내 잔류 분무로 좌우됐다. 2000~2016년 말라리아 대응 예산이 15억 달러에서 43억 달러로 늘면서 연간 발생률은 36%, 사망률은 60% 줄었다. 반면 뎅기열은 효과적인 치료제가 없고 매개 모기가 낮에 물기 때문에 모기장도 효과가 낮다.두 번째 이유는 도시화다. 말라리아를 옮기는 얼룩날개모기는 자연의 고인 물을 좋아해 도시가 커질수록 서식지가 감소한다. 반면 뎅기열을 옮기는 숲모기는 배수로·물통 같은 인공 용기에서 잘 번식하고 흡혈 대상이 넘치는 도시에 적응했다. 다만 아시아·중동 원산인 아노펠레스 스테펜시라는 모기는 인공 용기에서도 번식하며 지부티·에티오피아 등 ‘아프리카의 뿔’ 지역 도시에 자리 잡아 새로운 도시형 말라리아 매개체로 부각되고 있다.연구를 이끈 토비 커밍 호주 모나쉬대 박사는 “말라리아가 장기 감소세이지만 최근 10년 새 발생률이 8.5% 올랐기 때문에 효과가 검증된 예방 사업을 유지·확대해야 할 필요가 있으며 뎅기열은 2022년부터 여러 나라에서 허가된 4가 생백신 ‘큐뎅가’, 숲모기에 월바키아 세균을 주입해 바이러스 전파를 막는 방식 등 새 수단을 결합해야 한다”며 “온실가스 감축으로 온난화 자체를 억제하는 노력도 함께 필요하다”고 설명했다.유용하 과학전문기자