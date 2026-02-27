철기 시대, 여성·아동에 대한 폭력 만연했다 [달콤한 사이언스]

이미지 확대 선사시대 인류의 폭력성에 대해서는 고고학계와 인류학계에서 오랜 논쟁의 대상이 되고 있다. 최근 과학기술의 발달로 폭력의 양상이 시대별 환경 변화에 따라 달라졌다는 결과가 속속 나오고 있다.



미 의회 도서관 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

선사시대 인류의 폭력성에 관한 연구는 고고학계에서 오랜 논쟁의 대상이 되고 있다. 선사시대에 오히려 평화로웠다는 ‘고귀한 야만인’이라는 개념과 그때부터 폭력적 본성을 보였다는 ‘만인에 대한 만인의 투쟁’이라는 관점이 있었지만, 최근 과학기술의 발달로 폭력의 양상이 시대별 환경 변화에 따라 변했다는 견해가 힘을 얻고 있다.이런 가운데, 영국, 덴마크, 아일랜드, 세르비아, 네덜란드, 독일, 프랑스, 스위스, 핀란드 9개국 20개 대학과 연구기관 연구자로 구성된 국제 공동 연구팀은 세르비아 고몰라바 지역에서 발굴된 철기 시대 집단 매장지에서 여성과 아동을 상대로 한 치명적 폭력의 증거를 발견했다고 28일 밝혔다.이 연구에는 영국 에든버러대 역사·고전·고고학부, 프랜시스 크릭 연구소, 옥스퍼드대 고고학부, 노팅엄대 생명과학부, 화학부, 덴마크 코펜하겐대 지구 연구소 분자 생태·진화 연구부, 고고학부, 아일랜드 더블린대(UCD) 고고학부, 농업·생명과학부, 지구과학부, 지구 연구소, 응용 지질과학 연구센터, 세르비아 보이보디나 박물관, 네덜란드 라이덴대 고고학부, 독일 킬대 선사시대 고고학 연구소, 막스 플랑크 진화 인류학 연구소 고유전학 연구부, 막스 플랑크-하버드 고대 지중해 고고과학 공동 연구센터, 프랑스 PSL대 고인류학부, 스위스 로잔대 계산 생물학과, 핀란드 사라 닐룬드 그래픽스 연구자들이 참여했다. 이번 연구 결과는 인류학 분야 국제 학술지 ‘네이처 인간 행동’ 2월 24일 자에 실렸다.집단 매장지는 과거 폭력의 조직화 방식과 동기를 조사하는 데 중요한 근거가 된다. 초기 철기 시대 유적인 고몰라바는 세르비아 북부 판노니아 평원 남부에 있다. 판노니아는 헝가리를 중심으로 세르비아, 크로아티아 등에 걸쳐 있는 거대한 평원 지역이다. 판노니아 평원은 역사적으로 여러 민족이 이동하면서 서로 다른 문화와 전통이 만나고 충돌했던 전략적 요충지다. 초기 철기 시대에 이 지역에 있었던 공동체는 변화와 재편을 겪었기 때문에 당시 유적은 광범위한 사회적 배경을 조사하는 데 중요한 정보원이라는 점에 연구팀은 주목했다.연구팀은 고몰라바 단일 매장지에서 발굴된 77구의 유해를 분석했다. 발굴 유해 중 66%에 해당하는 51구는 아동, 청소년이었고, 생물학적 성별을 판별할 수 있는 72구 중 51구는 여성이었다. 골격 분석 결과, 폭력에 의한 것으로 보이는 치유되지 않은 상처들이 확인됐고, 주로 머리 부위에서 발견됐다. 일부 유해에서는 투사체에 의한 상처와 방어 흔적도 보였다. 투사체에 의한 상처는 단순히 무언가에 부딪힌 것이 아니라 멀리서 날아온 물체에 의해 발생한 외상으로 초기 철기 시대라는 배경을 고려할 때 화살이나 투창, 투석기 돌 등으로 인한 상처를 의미한다.유전자 분석 결과, 유해들은 친족 관계가 아닌 것으로도 확인됐다. 또, 동위원소 분석을 통해 이들의 어린 시절 출신지와 식단이 다양한 것으로 나타나 이들이 단일 정착지에서 살았거나 가족, 친척 집단이 아닌 더 넓은 지역 단위의 인구 집단에서 유래했다는 것을 파악할 수 있다. 이는 주로 여성과 아동을 표적으로 삼은 계획적이고 대규모 선택적 살해 사건임을 보여준다고 연구팀은 설명했다.연구를 이끈 린다 피버거 영국 에든버러대 교수(인간 뼈고고학)는 “이번 연구 결과는 선사 시대 후기 유럽에서 집단 이동, 공동체 간 유대, 집단 폭력이 어떻게 사회적 관계와 지역 권력 구조를 재편했는지에 대한 새로운 통찰을 제시한다”며 “특히 해당 지역의 권력, 폭력, 젠더 관계의 변화를 엿볼 수 있다”고 말했다.유용하 과학전문기자