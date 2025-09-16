과체중·비만이 무조건 건강에 안 좋은 것일까 [달콤한 사이언스]

과체중인 사람과 정상 체중인 사람

조기 사망률에서 큰 차이 보이지 않아

정상체중이어도 복부 비만은 ‘위험’

이미지 확대 과체중이나 비만한 사람은 각종 만성질환에 쉽게 걸려 조기 사망 가능성이 높은 것으로 알려졌지만, 덴마크 연구팀은 꼭 그렇지만은 않다는 연구 결과를 내놔 눈길을 끈다.



펙셀즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

과체중이나 비만은 당뇨, 고혈압, 심혈관 질환, 지방간, 특정 암 등 다양한 질병의 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 그렇지만, 꼭 그렇지만 않다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.덴마크 오르후스 스테노 당뇨병 센터, 오르후스 대학병원 공동 연구팀은 과체중과 비만이 반드시 조기 사망 위험을 높이는 것은 아니라고 16일 밝혔다. 연구팀에 따르면 정상 체중 범주에 속하는 사람들이 과체중이나 심지어 비만인보다 조기 사망 가능성이 더 높을 수도 있는 것으로 확인됐다. 이 연구는 15일부터 오는 19일까지 오스트리아 빈에서 열리는 ‘유럽 당뇨병학회’ (EASD) 연례 학술대회에서 발표됐다.연구팀은 덴마크 성인 남녀 8만 5761명의 건강 데이터를 장기 추적해, 체질량 지수(BMI)와 사망률 간 관계를 조사했다. BMI는 체중과 키의 비율을 나타내는 지표로, 18.5㎏/㎡ 미만일 때는 저체중, 18.5~25㎏/㎡는 정상, 25~30㎏/㎡는 과체중, 30㎏/㎡ 이상은 비만으로 분류한다.분석 결과, 과체중 범주에 해당하는 사람들은 정상 체중 위쪽 경계선에 놓인 사람보다 조기 사망 가능성이 높지 않은 것으로 나타났다. 정상 체중 범위의 중간과 아래쪽 경계선에 해당하는 BMI(18.5~22.5㎏/㎡)를 가진 사람이나 저체중 범주에 속한 개인들은 조기 사망 가능성이 오히려 높은 것으로 조사됐다. 또, 저체중 범주의 개인은 정상 범위의 위쪽에 해당하는 사람들보다 조기 사망 가능성이 2.73배 높았다. 물론 중증 비만에 해당하는 BMI 40 이상의 개인도 정상 체중 범위의 사람보다 2.1배 이상 조기 사망 가능성이 높은 것으로 나타났다.정상 체중 범위의 하단부에 해당하는 BMI 18.5~20은 기준 집단(정상 체중 범위 상단)보다 사망 가능성이 두 배 높고, 정상 체중 범위 중간부에 해당하는 BMI 20~22.5는 기준 집단보다 사망 가능성이 27% 높았다. 반면, 과체중 범위인 BMI 25~30과 비단 초기인 BMI 30~35의 개인은 기준 집단과 조기 사망률이 거의 비슷하게 나타났다. 그러나, BMI 35~40에 해당하는 이는 사망 위험이 23% 증가했다. 연구팀은 BMI 35까지는 사망률이 높아지지 않았고, BMI 35~40에서도 사망 위험 증가가 비교적 작게 나타났다고 설명했다. BMI가 35이고 지방이 복부에 몰려 있는 ‘사과형’ 체형인 사람은 2형 당뇨나 고혈압이 있을 수 있지만, 같은 BMI라도 지방이 엉덩이, 허벅지에 주로 분포돼 있으면 이런 문제들에서 벗어날 수 있다고 연구팀은 설명했다.연구를 이끈 덴마크 오르후스 대학병원 시그리드 비에르게 그립스홀트 교수는 “저체중과 비만은 모두 전 세계적 핵심 보건 과제로, 비만은 신진대사를 교란하고 면역계를 악화시키고, 제2형 당뇨, 심혈관 질환, 최대 15가지 서로 다른 암으로 이어질 수 있으며, 저체중은 영양실조, 면역 저하, 영양소 결핍과 연결된다”며 “이번 연구 결과는 ‘뚱뚱하지만 건강한’(fat but fit) 상태가 가능하다는 점을 보여준다”고 말했다. 그립스홀트 교수는 “비만 치료를 위해 목표 체중을 설정할 때 체내 지방 분포, 제2형 당뇨 같은 동반 질환의 존재 등 요인을 고려해 개인 맞춤형으로 설정할 필요가 있다”고 덧붙였다.유용하 과학전문기자