외로움, 건강 악화·의료비 과다지출 원인 [사이언스 브런치]

이미지 확대 외로움은 개인의 웰빙은 물론 의료비 관련 재정에도 악영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.



픽사베이 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

외로움(loneliness)이 신체적, 정신적 건강에 악영향을 미친다는 연구는 많았다. 그런데, 건강뿐만 아니라 의료비 관련 재정에도 도움이 되지 않는다는 연구 결과가 나왔다.영국 엑서터대 공중보건·스포츠과학과, 보건·생명과학과 공동 연구팀은 영국 시민 10명 중 4명이 외로움을 느낄 때가 많다고 답하고, 자주 외롭다고 보고한 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 연간 의료비가 850파운드(약 158만 원)가 더 든다고 5일 밝혔다. 이 연구 결과는 미국 공공과학도서관에서 발행하는 국제 학술지 ‘플로스 원’ 9월 4일 자에 실렸다.세계보건기구(WHO)는 외로움을 전 세계 ‘우선순위 공중보건 문제’로 규정하고 있다. 외로움은 정신적 고통을 가져오고, 정신적 웰빙 수준을 낮추며, 신체적·정신적 기능에도 악영향과 연관된 것으로 알려졌다. 많은 연구가 외로움과 신체적, 정신적 건강에 밀접한 관계가 있는 것을 확인했지만, 가계, 특히 의료비에 미치는 영향은 명확히 알려지지 않았다.연구팀은 영국 성인을 대상으로 조사하는 ‘사회 이해를 위한 영국 가구 종단 연구’ 데이터를 바탕으로 2021년부터 2023년까지 참여한 2만 3071명을 대상으로 외로움과 관련한 설문조사와 건강 및 웰빙 지표, 영국 의료체계(NHS) 지출 등을 비교 분석했다. 의료비는 일반의(GP) 방문 1회당 49파운드(9만 1500원), 외래 방문 1회당 217파운드(40만 5400원), 입원 1건당 1111파운드(207만 6000원)로 추정했다.조사 결과, 연구 대상자의 32%는 외로움을 종종 느꼈고, 약 8%는 ‘자주’ 외로움을 느끼는 것으로 나타났다. 외로움을 자주 느낀다고 보고한 사람은 그렇지 않은 사람보다 GP, 외래, 입원을 포함한 연간 NHS 비용이 약 900파운드(168만원)가 더 많이 든 것으로 조사됐다. 이는 외로움을 겪는 사람들이 외래 방문과 GP 예약을 더 많이 했음을 시사한다.연구팀은 외로움과 연관된 의료비 차이는 나이가 많아질수록 커지는 경향을 보이는 것을 확인했다. 중년층의 외로운 성인들보다 고령의 외로운 성인들이 상대적으로 더 많은 NHS 비용을 발생시키는 것으로 나타났다. 놀라운 점은 16~24세 성인들이 25~34세, 35~49세 성인들보다 의료비 지출이 더 많은 것으로 조사돼, 외로움의 나이 관련 비용은 U자형으로 조사됐다.연구를 이끈 안토니에타 메디나 라라 교수(보건 계산통계학)는 “외로움이 미치는 영향에 대해 간과하는 경우가 많지만, 외로움은 개인과 사회에 막대한 비용을 초래하는 만큼 공중보건 최우선 문제로 다룰 필요가 있다”며 “사람들의 연결을 돕는 방식의 공중보건 조치는 웰빙을 개선하고 궁극적으로는 의료 서비스의 부담을 줄이는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.유용하 과학전문기자