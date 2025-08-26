폭염 때문에 ‘폭삭 늙었수다’ [사이언스 브런치]

이미지 확대 수년에 걸쳐 지속해 고온에 노출될 경우, 생물학적 노화 속도가 빨라진다는 연구 결과가 나왔다.



언스플래쉬 제공

요즘처럼 햇살이 따가운 계절에 외출할 때는 자외선 차단제가 필수다. 강한 햇빛은 피부 노화를 촉진하고, 심할 경우는 피부암을 일으킬 수도 있다. 폭염 때문에 노화가 빨라질 수 있다는 연구 결과가 나와 주목받고 있다.중국 홍콩대 건축학부, 광저우 의대 공중보건학부, 도시 시스템 연구소, 베이징 질병통제예방센터 환경 보건 위험평가부, 타이완 중앙연구원 인문·사회과학 연구 센터, 미국 하버드대 공중보건대 생물통계학과 공동 연구팀은 수년에 걸친 지속적 고온 노출은 인체 노화에 큰 영향을 미친다고 밝혔다. 이 연구 결과는 기후학 국제 학술지 ‘네이처 기후 변화’ 8월 26일 자에 실렸다.기후 변화 관련한 많은 연구가 폭염이 나이 관련 건강 상태에 부정적 영향을 미친다는 결과를 내놓은 바 있다. 그러나, 이들 연구는 주로 노년층에 미치는 영향과 폭염에 단기 노출됐을 때 초점이 맞춰졌다. 그러나, 오랜 시간 지속해 고온에 노출됐을 때, 노화에 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구는 많지 않았다.연구팀은 생물학적 나이가 평균 46.3세인 남녀 2만 4922명의 건강 검진 데이터를 바탕으로 폭염이 노화에 어떤 영향을 미치는지 평가했다. 연구팀은 생물학적 나이와 연대기적 나이의 차이로 ‘연령 가속도’를 계산하고, 이를 폭염 노출과 연관성을 조사했다. 연대기적 나이는 태어난 날짜를 기준으로 1년 단위로 더해지는 나이이고, 생물학적 나이는 신체 장기와 조직의 건강 상태, 전체적인 기능을 종합 평가해 나온 건강 나이다. 두 나이는 일치하지 않는 경우가 많고, 생물학적 노화가 빠르게 진행된 사람은 소위 ‘겉늙어’ 보이고, 질병이나 조기 사망 위험도 클 수 있다.연구팀은 실험 참가자들의 2008년부터 2022년까지 신체검사 데이터를 분석한 결과, 누적 폭염 노출 시간을 4분위로 나눴을 때 1분위 간 연령 가속도가 0.023~0.031년 증가하는 것을 발견했다. 기후변화에 대해 적응했다고 하더라도, 피부나 생물학적 나이에 영향을 미치는 해로운 건강 효과는 사라지지 않는 것으로 나타났다. 특히 육체노동자, 농촌 거주자, 에어컨이 적은 지역사회 거주자들의 경우, 폭염이 노화에 미치는 영향에 더 취약한 것으로 조사됐다.연구를 이끈 퀴 궈 홍콩대 건축학과 교수(도시계획)는 “이번 연구 결과는 기후변화 시대에 환경적 불평등을 줄이고 취약 집단을 중심으로 폭염에 대한 회복력을 높일 수 있는 정책의 필요성을 보여준다”며 “기후변화 취약 계층에 대한 보건 행정의 필요성이 점점 커지고 있다”고 말했다.유용하 과학전문기자