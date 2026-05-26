서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 ‘처참한 모습’ [포토多이슈]

세줄 요약 서소문 고가 철거 현장 붕괴로 사상자 6명 발생

노후화 D등급 판정 뒤 철거 중 상판 무너짐

서울시 재난안전대책본부 가동, 수습 총력

이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자

이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자

이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가도로 붕괴 사고 현장을 방문하고 있다. 2026.05.26 뉴시스

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

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26일 오후 2시33분께 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하해 일부 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 작업자 등 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 이종문 서대문소방서 재난관리과장은 현장 브리핑에서 “침하 발생으로 인한 고가도로 철거 공사 중 원인 미상으로 상판이 무너졌다”라며 “안전진단 점검 중에 발생한 것”이라고 밝혔다.철거공사는 6월 초에 마무리될 예정이었다. 1966년 지어진 서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m의 도로였다. 이후 노후화로 인해 정밀안전진단을 실시했고 ‘D등급’을 판정받아 철거가 결정됐다.서울시는 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장)의 지시로 재난안전대책본부를 가동하고, 현장 수습과 추가 붕괴 방지, 유가족과 부상자 지원에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.한편 선거 기간인 후보들도 유세를 중단하고 사고 현장을 찾았다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 사고 현장을 찾아 “사고가 조속히 수습돼 시민의 일상도 지켜지기를 바란다. 공사 관계자들과 서울시에서 만전을 기해 주기를 바란다”라고 말했다. 오세훈 국민의힘 후보는 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다”라며 “경위를 철저히 파악하고, 수습에 모든 역량을 집중할 예정”이라고 말했다.도준석 전문기자이지훈 기자