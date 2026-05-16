맨발 투혼, 만화 캐릭터… 2026 서울신문 하프마라톤 빛낸 이색 참가자들 [포토多이슈]

세줄 요약 서울신문 하프마라톤, 약 1만명 참가

맨발·나루토 코스프레 등 이색 러너 등장

가족·연인·친구 단위 참가로 축제 분위기

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.5.16 안주영 전문기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 완주한 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

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2026 서울신문 하프마라톤대회가 16일 서울 마포구 월드컵공원 평화의광장 일대에서 열려 성황리에 마무리됐다. 이번 2026 서울신문 하프마라톤대회에는 약 1만명의 러너가 참가했다.올해 대회에서는 전국 각지에서 모인 다양한 참가자들이 눈길을 끌었다. 맨발의 참가자부터 일본 만화 ‘나루토’ 캐릭터 코스프레 복장을 한 참가자 등이 마라톤 코스를 다채롭게 만들었다.가족 단위, 연인, 친구 등이 함께 참가한 시민들도 눈에 띄었다. 어린 자녀와 참가한 부모들은 유모차를 끌며 도로 위를 달려 나갔다. 이들은 카메라를 든 취재진을 향해 밝게 웃으며 손을 흔들어 보였다.이지훈 기자안주영 전문기자