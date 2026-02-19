메뉴
윤석열 1심 무기징역 선고… 법원 앞 분위기는 [포토多이슈]

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-02-19 18:33
입력 2026-02-19 18:33
[포토多이슈] 사진으로 다양한 이슈를 짚어보는 서울신문 사진부 연재물

내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞둔 윤석열 전 대통령이 탄 호송차가 19일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자
내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞둔 윤석열 전 대통령이 탄 호송차가 19일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자


윤석열 전 대통령이 19일 서울중앙지법에서 열린 1심에서 무기징역을 선고받았다. 이는 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포한 지 443일 만이다.

윤석열 전 대통령 지지자들이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 윤 전 대통령에 대한 1심 선고공판 생중계를 시청하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자
윤석열 전 대통령 지지자들이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 윤 전 대통령에 대한 1심 선고공판 생중계를 시청하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자


서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 이날 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 재판부는 “아주 치밀하게 계획을 세운 것으로는 보이지 않고, 물리력 행사를 최대한 자제하려 했다”라며 “실제 폭력 행사를 찾아보기 어렵다”라고 양형 이유를 밝혔다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령에게 사형을 구형했다.

촛불행동 등 참석자들이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 선고일인 19일 서울 서초구 서울고등검찰청 인근에서 윤 전 대통령의 사형 선고를 촉구하고 있다(왼쪽 사진). 같은 날 윤 전 대통령 지지자들이 서울중앙지법 인근에서 무죄 선고를 촉구하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자
촛불행동 등 참석자들이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 선고일인 19일 서울 서초구 서울고등검찰청 인근에서 윤 전 대통령의 사형 선고를 촉구하고 있다(왼쪽 사진). 같은 날 윤 전 대통령 지지자들이 서울중앙지법 인근에서 무죄 선고를 촉구하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자


이날 서울중앙지법 인근에서는 1심 선고를 앞두고 윤 전 대통령에 대한 사형 선고 또는 공소 기각을 촉구하는 목소리가 각각 울려 퍼졌다. 시민단체 촛불행동은 서울중앙지검 앞에서, 부정선거방지대와 자유한길단 등 윤 전 대통령 지지자들은 교대역 인근에서 집회를 열었다.

전 한국사 강사이자 유튜버 전한길이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 발언하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자
전 한국사 강사이자 유튜버 전한길이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 발언하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자


재판장인 지귀연 부장판사가 주문을 낭독하자 윤 전 대통령 지지자들은 허탈함을 감추지 못하고 이내 하나 둘 자리를 떠났다. 지지 집회에 참석한 유튜버 전한길씨는 선고 직후 “재판 결과를 받아들일 수 없다”라고 발언하며 “아직 2심, 3심이 남아있다”라고 주장했다.

촛불행동 등 참석자들이 윤석열 내란 우두머리 혐의 선고일인 19일 서울 서초구 서울고등검찰청 인근에서 윤 전 대통령의 사형 선고를 촉구하고 있다. 2026.2.18 이지훈 기자
촛불행동 등 참석자들이 윤석열 내란 우두머리 혐의 선고일인 19일 서울 서초구 서울고등검찰청 인근에서 윤 전 대통령의 사형 선고를 촉구하고 있다. 2026.2.18 이지훈 기자


윤석열 전 대통령 지지자들이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 결과에 항의하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자
윤석열 전 대통령 지지자들이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 결과에 항의하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자

한편 김용현 전 국방부 장관에게는 징역 30년, 노상원 전 국군 정보 사령관에게는 징역 18년이 선고됐다. 국회 봉쇄에 가담한 혐의를 받는 조지호 전 경찰청장에게는 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장에게는 징역 10년, 목현태 전 국회경비대장에게는 징역 3년이 각각 선고됐다.

이지훈 기자
