송파구민들 부럽네! 문화공연 무료로 즐겨요

지난해 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 '해피 서머타임 콘서트' 현장의 모습.

2025-08-22

서울 송파구와 송파문화재단은 민선 8기를 맞아 구민들에게 ‘송파 문화공연 시리즈’를 무료로 선보이고 있다. 새해 초 열리는 신년인사회와 더불어 연 4회 공연을 진행하며, 계절과 시기에 맞춰 다양한 장르의 프로그램이 마련된다.21일 송파구에 따르면 탱고와 재즈 등을 주요 프로그램으로 하는 ‘2025 해피 서머타임 콘서트’가 오는 26일 롯데콘서트홀에서 열린다. 지난 2월 ‘송파 신춘음악회’와 5월 ‘어린이 클래식 콘서트-오케스트라로 듣는 OST’에 이은 올해 세 번째 문화공연 시리즈다.이번 공연은 제목 그대로 ‘여름’에 초점을 맞춘다.1부에서는 정통 아르헨티나 탱고의 매력을 전하는 ‘시나이림 탱고밴드’가 무대에 오른다. 반도네온을 중심으로 피아노, 바이올린, 콘트라베이스, 퍼커션 등 9인조로 구성된 밴드로 전문 무용수와 함께 열정적인 탱고 춤을 선보인다.시나이림 탱고밴드는 ‘남미의 사계’로 불리는 아스토르 피아졸라의 ‘사계’ 중 ‘여름’을 편곡한 버전 등을 연주하며 공연장에 열기를 더할 예정이다. 피아졸라의 ‘사계’를 듣다 보면 비발디의 ‘사계’를 오마주하는 듯한 대목이 자연스럽게 귀에 꽂힌다.2부는 한국을 대표하는 재즈 그룹 ‘웅산밴드’가 맡는다. 웅산밴드는 거슈윈 오페라 ‘포기와 베스’의 아리아 ‘서머타임’을 비롯해 재즈에서 일반적인 4박자가 아닌 5박자의 변칙적인 리듬으로 쓰인 데이브 브루벡의 명곡 ‘테이크 파이브’, 거문고와 재즈의 협연으로 재해석한 ‘쑥대머리’ 등을 연주한다.﻿안석 기자