“초기업 교섭, 노동 양극화 완화” “임금 격차로 노노 갈등 우려” [노동의 분화, 무너진 연대]

<하> 산업별 협상의 명과 암

이미지 확대 민주노총 금속노조 관계자들이 지난 21일 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 ‘HD현대중공업 사내하청지회 단체교섭 청구 소송 대법원 전원합의체 선고에 따른 입장 발표 기자회견’에서 구호를 외치고 있다. 이들은 HD현대중공업이 하청노조에 대한 교섭 의무가 없다는 대법원 판단이 나온 데 대해 “면죄부를 준 반노동 판결”이라며 규탄했다.

연합뉴스

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2026-05-25 8면

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최근 삼성전자 노사가 성과급 교섭 잠정합의안을 도출하면서 총파업이 유보됐다. 반도체가 이끄는 한국 경제도 숨통을 틔게 됐다. 하지만 성과급 형평성 등 문제로 빚어지는 노노 갈등은 앞으로 노사 교섭의 방향성에 대한 질문을 던지고 있다. 노조의 분화로 무너져가는 연대를 회복하려면 ‘초기업 교섭’(산업별 교섭)을 확대해야 한다는 목소리가 나오는 가운데, 다원화된 보상 체계와 절차적 투명성을 확보하는 게 우선이라는 지적이 맞서고 있다.사측과 마주 앉을 기회조차 없었던 하청·영세사업장 노동자들의 교섭력을 높일 대안으로 ‘초기업 교섭’이 거론된다. ﻿산별 노조와 사용자단체가 노동조건을 함께 협상하는 방식이다. 반도체 산업에 ‘초기업 교섭’이 도입되면 삼성전자와 SK하이닉스는 물론 수많은 협력업체 노동자까지 하나의 산별노조 아래에서 함께 노동조건을 협상하게 된다. 민주노총 금속노조 관계자는 24일 “노조 설립이 어려운 영세사업장 노동자들도 교섭 성과를 공유할 수 있어 노동시장 양극화를 완화할 해법이 될 수 있다”고 말했다.정부도 방향성에 공감하고 있다. 고용노동부는 지난해 노동시장 양극화 해소 방안으로 ‘초기업 교섭 활성화 로드맵’을 연내 마련하겠다고 밝혔다. 노동부 관계자는“초기업 교섭의 방향성을 모색하는 단계”라고 말했다.전문가들도 초기업 교섭이 노동시장 이중구조를 완화할 수 있다고 본다. 박명준 한국노동연구원 선임연구위원은 “기업 단위 교섭은 사용자와 노동자가 단기 이윤 배분을 두고 충돌하기 쉽지만 초기업 교섭은 산업 전반의 생산성과 물가 등을 ﻿고려하게 된다”며 “동일노동 동일임금 원칙에 더 가까워질 수 있다”고 설명했다. 이어 “유럽 역시 ﻿산업 단위 조율 자체를 자연스럽게 받아들인다”고 소개했다.초기업 교섭은 유럽 선진국을 중심으로 일상화돼 있다. 독일, 네덜란드가 대표적이다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국의 노조 조직률(조직 대상 근로자 수 대비 총조합원 수 비율)은 2023~2024년 13.0%, 단체협약 적용률은 16.3%였다. 반면 독일의 노조 조직률은 14.1%, 단체협약 적용률은 49.0%였다. 네덜란드는 노조 조직률 13.8%, 단체협약 적용률 72.1%였다. 독일·네덜란드의 단체협약 적용률이 압도적으로 높다는 건 노조에 직접 가입하지 않아도 노조가 사측과 맺은 임금·근로조건 혜택을 똑같이 누리는 노동자의 비율이 높다는 의미다. 그만큼 임금 격차도 줄어든다. 이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 “산별 교섭이 정착되면 경제 상황에 따라 업계 기준에 맞춰 근로조건을 조율할 수 있어 기업 입장에서도 과도한 성과급 경쟁 같은 부작용을 줄일 수 있다”고 말했다.다만 대기업과 중소기업 간 임금 격차가 큰 한국에선 산별 교섭이 오히려 ‘노노 갈등’의 도화선이 될 수 있다는 우려도 있다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 “임금 불균형 때문에 노동계 내부 이견을 조율하는 게 쉽지 않을 것이고, 산업별 파업이 벌어지면 파급력 역시 상당할 수 있다”고 지적했다.세종 김우진 기자