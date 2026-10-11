유현조, 시차 딛고 공격 골프로 시즌 2승…변형 스테이블포드 방식 HJ중공업 ·동부건설 챔피언십 제패

세줄 요약 시차 적응 못한 유현조, 공격 골프로 시즌 2승 달성

변형 스테이블포드 52점, 대회 최다 점수 새 기록

마지막 홀까지 1점 차 접전 끝 우승 완성

이미지 확대 유현조가 11일 경남 양산시 에이원 CC(파72)에서 치른 HJ중공업 동부건설 챔피언십 최종 라운드1번 홀(파4)에서 아이언 샷을 날리고 있다. 유현조는 이날 6점을 보태 촤종 합계 52점으로 시즌 두번째 우승을 거뒀다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 지난해 대상을 받았던 유현조가 공격 골프를 앞세워 시즌 두 번째 정상에 올랐다.유현조는 11일 경남 양산시 에이원 CC(파72)에서 KLPGA투어 대회 가운데 유일하게 변형 스테이블포드 방식으로 치른 HJ중공업· 동부건설 챔피언십 최종 라운드에서 6점을 보태 최종 합계 52점으로 우승했다.변형 스테이블포드 방식은 타수마다 점수를 매겨 합산 점수로 순위를 가린다.이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 -3점을 준다. 타수를 잃었을 때 손해보다는 타수를 줄였을 때 얻는 점수가 더 커 공격적인 골프를 유도하는 방식이다.장타를 치는 선수에게 유리하다.KLPGA 투어에서 손꼽는 장타자인 유현조가 이번 대회 적어낸 52점은 2021년 이정민과 작년 김민솔의 51점을 넘어선 최다 점수 새 기록이다. 그는 또 2라운드에서는 22점을 얻어내 2021년 대회 3라운드 때 박민지가 세웠던 18홀 최다 점수 기록 20점을 경신했다.김민선과 안지현을 1점 차로 제친 유현조는 지난 4월 DB 위민스 챔피언십에 이어 시즌 2승째를 따냈고 통산 우승도 4승으로 늘렸다.우승 상금 1억8000만원을 받은 유현조는 상금랭킹이 8위에서 4위(8억1778만원)로 뛰어 올랐다. 대상 포인트 순위도 6위에서 4위로 상승했다.2024년 데뷔한 유현조가 한 시즌에 두 번 이상 우승한 것은 올해가 처음이다.유현조는 서교림(4승), 김민솔(3승), 김민선(2승)에 이어 이번 시즌 네 번째로 다승자 대열에 합류했다.지난 5일 미국 하와이에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 롯데 챔피언십에 출전했던 유현조는 이 대회 개막 이틀 전인 6일 귀국해 시차 적응도 마치지 못한 채 경기에 나섰지만 장타력에 정교한 아이언샷과 빈틈없는 퍼팅이 어우러지면서 ‘공격 골프’ 1인자로 우뚝 섰다.김민선에 4점 앞선 선두로 최종 라운드에 나선 유현조는 1번 홀(파4) 버디로 기세를 올렸고 2번 홀(파4) 보기를 3번 홀(파5) 버디로 만회하면서 우승을 향해 순항했다. 그러나 8번 홀(파4)과 10번 홀(파4) 버디 이후 버디를 잡아내지 못한 유현조는 안지현과 김민선의 추격을 허용했다.안지현과 김민선에 1점 앞선 15번 홀(파5)에서 1m 남짓 버디 퍼트를 놓치자 우승 전망도 어두워졌다.16번 홀(파4)에서 유현조는 그린을 놓쳐 보기를 했지만 김민선도 파퍼트를 놓쳤고, 안지현도 18번 홀(파4)에서 티샷을 물에 빠트려 한숨을 돌렸다.마지막 18번 홀에서 김민선의 버디 퍼트가 빗나간 뒤 유현조는 두 번의 퍼트로 파를 지켜 1점 차 우승을 완성했다.유현조는 “딱히 시차 적응을 하려고 했던 건 없다. 그냥 새벽 일찍 눈을 떴다. 오늘은 그래도 잠을 늦게까지 잤다. 오랜만에 챔피언조 경기라 힘들었다. 상대와 경쟁보다는 나와의 싸움에 집중했다”면서 “지난 2년 동안은 1년에 한 번씩 우승해 아쉬움이 컸는데 올해는 두 번 우승해 기쁘다”고 말했다.버디 5개에 보기 1개를 묶어 9점을 얻어낸 김민선은 상금과 대상 포인트 순위 모두 3위를 지켰다.유현조에 16점 뒤진 15위로 최종 라운드에 나선 안지현은 버디를 무려 11개나 쓸어 담으며 21점을 따내 이번 시즌 최고 순위를 찍었다.이번 대회까지 상금랭킹 15위 이내에 든 김민솔, 서교림, 김민선, 유현조, 최예림, 장은수, 이다연, 방신실, 이예원, 김민주, 박보겸, 박민지, 전예성, 유서연, 박혜준은 오는 22일부터 전남 해남군 파인비치GL에서 열리는 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 출전 자격을 땄다.신인 김가희는 12번 홀(파3)에서 홀인원을 해서 1억2000만원짜리 그랜드 체로키 SUV를 받았다.양산 권훈 전문기자