나라 위해 재산 내놓은 만석꾼…경제·교육으로 독립운동 ‘밑돌’[창업주의 비밀노트]

‘GS그룹 뿌리’ 효주 허만정

상해 임시정부 독립자금 지원

“교육 중요” 지역 학교 설립

이미지 확대 GS그룹의 창시자인 효주 허만정. 제공

이미지 확대 경남 진주시 지수면 승산리의 허만정 생가. 경남개발공사 제공

이미지 확대 진주일신여자고등보통학교. 진주교육지원청 제공

이미지 확대 부산 중구에 위치한 백산기념관. 자료 부산시

세줄 요약 허만정, 독립자금 지원과 민족교육 실천

백산상회·백산무역, 임시정부 자금줄 역할

GS칼텍스, 815 런·독립서체로 계승

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GS그룹의 정유사 GS칼텍스는 8·15 광복절에 진행하는 마라톤 대회 ‘815 런’을 후원합니다. 임직원과 가족들도 참여하는 행사죠. 행사 수익금은 전액을 주거 환경이 열악한 독립유공자 후손의 주택 개보수 사업에 씁니다. 2019년에는 ‘독립서체’ 캠페인을 진행했습니다. 파편적인 기록으로 남아 있던 윤봉길, 윤동주, 김구, 한용운, 안중근의 육필을 디지털로 복원해 서체로 만든 것입니다.이런 행보는 독립운동을 지원했던 선대의 정신에 뿌리를 두고 있습니다. GS그룹의 창업주 효주 허만정(1897~1952)은 일제강점기 당시 상해 임시정부에 독립자금을 대고 민족 교육에 앞장섰던 독립운동가입니다. 만석꾼의 아들로 태어나 독립운동까지 이어진 허만정의 삶은 경제 재건이라는 애국으로 이어집니다.허만정은 1897년 11월 24일 경남 진주시 지수면 승내리에서 허준의 차남으로 태어났습니다. 아버지 허준은 근검절약으로 대농이 되었는데, 매일 이른 아침 밥을 지어 놓고 찾아오는 어려운 사람들에게 밥을 먹일 만큼 인심이 후했다고 전해집니다.만석꾼 양반집에서 태어난 허만정은 아버지의 가르침을 따라 어려운 이웃을 구제하는 데 적극적이었습니다. 스무 살 때 자신이 살던 승산마을에 큰 가뭄이 들어 굶주리는 사람들이 끊이지 않자, 집안의 곳간을 열어 쌀을 나눠 주었다는 얘기로 있습니다.일제강점기에 3·1운동이 일어난 1919년, 스물둘 청년이던 허만정에게는 큰 변화가 일어납니다. 수많은 사람이 다치거나 무참히 학살되고, 감옥에 붙잡혀 들어가는 모습을 본 그는 우리나라가 자유를 회복하고 독립을 이루는 데 온 힘을 다하기로 다짐합니다.신념은 독립운동과 교육에 대한 지원으로 이어집니다. 그는 부친에게 건의해 자금을 받고 동지 수십 명을 모아 이듬해 진주일신고등보통학교 설립을 주도했습니다. 그러나 일제 총독부의 방해로 남자 고보 설립에 실패했죠. 하지만 교육에 대한 신념은 깊었습니다. 좌절하지 않고 방향을 바꿔 여자고등보통학교 설립을 추진했고 1925년 진주일신여자고등보통학교를 설립했습니다. 진주여고의 전신으로 소설 ‘토지’의 작가 박경리 선생이 이 학교 출신입니다.허만정은 백산상회 설립에도 참여합니다. 1914년 자본금 13만원으로 설립한 백산상회는 백산 안희제를 비롯해 경주 최부잣집의 최준 등 영남 지역 대지주 총 32명이 주주로 참여했습니다. 백산상회는 쌀과 옷감, 생선 등을 판매하는 점포였지만, 사실 상하이 임시정부의 독립자금을 대던 자금 조달 본부였습니다. 사업을 통한 수익으로 독립운동을 지원하자는 안희제의 제안을 흔쾌히 받아들인 허만정은 민족기업인들과 함께 힘을 합쳐 백산무역회사를 세우는 데 일조합니다.회사는 전국 주요 도시에 지점을 두며 큰 성공을 거두었습니다. 조선인의 손으로 만든 질 좋고 값싼 물건을 조선인에게 팔아 일자리를 창출하면서 경제적 독립을 이루고자 했고, 독립운동의 자금줄 역할도 했습니다. 그러나 일제의 갖은 괴롭힘으로 결국 1927년 해체되었습니다.광복 이후에는 새 나라를 건설하기 위한 준비에 힘을 보탰습니다. 1945년 9월 7일 국가 건설을 위해 국민의 총의를 모으는 ‘국민대회 준비위원회’가 결성됐는데, 여기에 발기인으로 참여했습니다.새 나라를 세우기 위해선 국가의 경제성장도 중요했습니다. 허만정은 1946년 사돈지간이자 같은 진주 승산마을 출신인 LG 창업주 연암 구인회의 사업능력을 높게 보았습니다. 그는 사업투자와 함께 셋째 아들 허준구(LG건설 명예회장)의 ‘경영 수업’을 부탁했습니다. 당시 허만정은 “이 아이를 맡기고 갈 터이니 밑에 두고 사람 만들어주소. 내 사돈이 하는 사업에 출자도 할 생각이오”라며 아들과 자금을 맡겼다고 합니다.허만정은 허정구 전 회장을 비롯한 8형제를 경영인으로 성장시켰습니다. 이 가운데 늘 ‘화(和)의 정신’, 즉 화목하고 온화함의 정신을 강조한 그의 철학은 훗날 GS그룹의 기업 내 ‘화의 정신’으로 이어졌다고 합니다.한국경제인협회의 디지털 기업인 박물관은 허만정에 대해 “나라가 위기를 겪는 상황에 자신에게 주어진 것을 기꺼이 내어놓은 의인이었다”고 평가합니다. 이어 “나라와 민족의 독립과 자유를 위해서라면 자신이 할 수 있는 일이 무엇일지 늘 고민하며 최선을 다해 임했던 그는 재화의 본질과 역할을 단순히 개인의 부와 만족을 채우는 것으로 한정 짓지 않았고 사회적 책임 측면에서의 기업가 정신을 몸소 실천했던 기업인”이라고 기록했습니다.GS그룹도 이 정신을 이어가고 있습니다. GS칼텍스 관계자는 “(815 런 등) 독립유공자 후손들의 주거 환경을 개선하는 뜻깊은 캠페인에 임직원 가족들과 함께 참여할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 이 같은 활동을 꾸준히 이어 나갈 것”이라고 밝혔습니다.김지예 기자