AI시대 경쟁력 가를 전력망 혁신 해법 [2026 서울미래컨퍼런스]

김승완 에너지정책연구소장

이미지 확대 김승완 한국에너지공과대 에너지정책연구소장

2026-10-15 13면

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김승완(37) 한국에너지공과대 에너지정책연구소장이 ‘2026 서울미래컨퍼런스’(SFC)의 ‘미래 에너지 혁신기업 포럼’에서 인공지능(AI) 시대를 맞아 산업 경쟁력의 핵심인 전력 확보 문제를 다룬다.김 소장은 ‘메가프로젝트 실현을 위한 전력계통 혁신 방향’을 주제로 강연한다. 그는 설비용량보다 필요한 시간과 장소에 전력을 실제로 공급하는 능력이 중요해지고 있다고 본다. 송전망 건설에는 9~13년이 걸리지만 반도체 공장은 2~3년이면 완공되는 만큼 국가가 모든 전력 수요를 책임지는 방식에는 한계가 있다는 것이다.김 소장은 기준 수요 이상의 잠재 수요는 기업이 자체적으로 확보하되 국가가 절차적으로 지원하는 체계로 전환하자는 입장이다. 특히 호남 반도체 공장의 경우 지역 내 송전선 보강으로 전력 공급이 가능하며, 계통 포화 지역은 마이크로그리드 구축과 계획적인 부하 차단 등을 적용하자는 생각이다.﻿ ﻿﻿김현이 기자