선거 없어도, 보직 없어도, 외국어 못해도 간다… 선관위 ‘묻지마 해외 파견’[민주주의 망치는 선관위]

투표율 제고 위한 ‘재외 선거관’

잇단 부실 지적에도 수년씩 파견

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검경 합동수사본부는 11일 중앙선거관리위원회, 지역 선거관리위원회 등에 대한 압수수색을 실시했다. 사진은 이날 오후 압수수색 중인 서울시선거관리위원회. 2026.6.11.

연합뉴스

세줄 요약 재외선거관, 선거 없는 해에도 상시 파견 논란

외국어 검증 없이 선발, 무보직·재택근무 운영

파견 공관 투표율도 비파견 공관보다 낮은 결과

2026-06-12 4면

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선거관리위원회가 해외 공관에 파견하는 ‘재외선거관’은 목적과 달리 운영되는 대표적인 비효율 제도로 꼽힌다. 해외 거주 유권자들의 선거 참여를 돕는다는 명분이지만 선거가 없는 해까지 무분별하게 선거관을 파견하며 ‘해외 유람’이 아니냐는 지적도 나온다.선관위는 2011년부터 지난해까지 8차례에 걸쳐 총 176명의 재외선거관을 해외로 파견했다. 지난해 21대 대선 때는 미국·유럽·아시아 지역 등의 8개국, 총 18개 공관에 재외선거관이 파견됐다. 미국 뉴욕, LA, 샌프란시스코, 시카고, 프랑스 파리, 독일 프랑크푸르트 등 선진국 대도시가 대부분이었다.특히 이들은 짧게는 6개월에서 길게는 3년까지 해당 지역에 머물렀다. 앞서 감사원은 선거가 없는 기간에도 재외선거관을 유지하는 것은 타당하지 않다고 지적했다. 또 외교부는 지난 2018년 고위직이 재외공관에 3년씩이나 상주할 필요가 없다는 이유로 직무 파견을 해제하기도 했다. 그럼에도 선관위는 꿋꿋하게 정원을 조정하지 않은 채 선거가 있든 없든 재외선거관을 파견한 것으로 나타났다. 심지어 선거가 없는 해에는 무보직으로 두거나 교수 요원으로 배치하는 식의 방만 운영을 이어갔다.재외선거관 선발 과정에서는 외국어 능력조차 검증하지 않아 논란이 되기도 했다. 재외국민 대상 업무를 하기 때문에 외국어 능력이 필요하지 않다는 이유에서다. 이에 대해 선관위는 “오는 2028년부터는 어학 점수를 최우선 요소로 고려할 계획”이라고 설명했다.운영이 부실했던 만큼 성과도 부실할 수밖에 없었다. 투표율 제고를 위해 인력을 파견했지만, 막상 재외선거관을 파견한 공관의 투표율은 재외선거관을 파견하지 않은 공관보다 낮았다. 지난 2012년 19대 총선 이후 7번의 선거 결과가 모두 그랬다.아울러 파견에 앞서 선발한 재외선거관들을 현업에서 배제해 재택근무를 시키고, 인수인계 업무만 부여한 사실도 드러났다.김서호 기자