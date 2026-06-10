“통제 한계… 위원장과 선관위원 모두 상근체제로 전환해야” [민주주의 망치는 선관위]

전문가 ‘선관위 개혁 필요성’ 지적

이미지 확대 투표지 논란이 지속되는 가운데 9일 경기 과천 중앙선거관리위원회 모습. 2026.6.9.

홍윤기 기자

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세줄 요약 법관 출신 위원장 겸직 관행 재검토

선관위원 비상임 체제의 통제 한계 지적

상근 전환으로 위기 대응력 강화 주장

2026-06-11 5면

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전문가들은 법관이 각급 선거관리위원장을 겸하는 관행을 깨지 않으면 선관위의 총체적 부실은 반복될 수밖에 없다고 보고 있다. 특히 업무 이해도가 떨어질 수밖에 없는 비상임 합의 체제를 상근 체제로 전환해 위기 대응력을 높여야 투표용지 부족 사태 같은 상황을 막을 수 있다고 지적했다.장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 10일 “최고 책임자인 위원장을 포함한 선관위원들이 비상임 체제로 운영되다 보니 선관위 업무를 충분히 파악하거나 실질적으로 통제하기 어렵다”며 “조직이 느슨하고 방만하게 운영된 배경”이라고 말했다. 그러면서 “위원장을 포함한 선관위원 모두를 상임 중심 체제로 전환해야 한다”고 밝혔다.위원장직을 법관 출신이 맡는 관행 자체를 재검토해야 한다는 주장도 나온다. 선거가 대형화·복잡화되면서 법률 해석 능력뿐 아니라 선거 행정, 조직 운영, 예산 관리, 전산 시스템 관리 등 행정 전문성이 중요해지고 있다는 이유에서다.김성준 경북대 행정학과 교수는 “외부의 감시와 통제 장치를 강화한다면 정치적 중립성은 충분히 확보할 수 있다”며 “선거 행정과 조직 운영에 전문성을 갖춘 인물이 조직을 더 효율적으로 이끌 수 있다”고 설명했다.해외 주요국은 선거관리기구 수장을 상근직으로 두거나 위원장 자격을 법관으로 한정하지 않는 경우가 많다. 캐나다와 뉴질랜드는 최고선거관리관이 상근하며 조직 운영을 총괄하고, 인도는 선관위원 모두 상근 체제로 운영된다.현직 대신 전직 대법관을 중앙선관위원장으로 임명하는 방안도 거론된다. 차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 “선거관리 업무에 전념할 수 있는 인사 가운데 정치적 중립성이 검증된 전직 대법관을 선발한다면 상임화 문제를 해결할 수 있다”고 밝혔다.선관위원장 상임화 논의는 과거에도 여러 차례 제기됐지만 위헌 논란 등으로 국회 문턱을 넘지 못했다. 하지만 법학계에서는 법률 개정만으로도 위원장의 상임 여부를 결정할 수 있다는 견해가 우세하다. 이번 22대 국회에는 선관위원장을 상임으로 전환하고 상임위원 수를 확대하는 내용의 선관위법 개정안이 발의된 상태다.지난 8일 이재명 대통령과 조희대 대법원장 등 4부 요인이 만난 자리에서도 선관위원장 상임화 문제가 논의됐다. 한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 ‘선거제도 개혁 태스크포스(TF)’ 출범식에서 “중앙선관위원장의 상근체제 전환 등 선관위 조직 개혁을 위한 선관위법 개정도 적극 검토하겠다”고 했다.유승혁·이준호 기자