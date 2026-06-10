선관위 ‘994표 중복 입력’ 뭉갰다[민주주의 망치는 선관위<2>]

전북교육감 득표수 입력 오류

이미지 확대 경기 과천 중앙선거관리위원회. 2026.6.9 홍윤기 기자

세줄 요약 전북교육감 개표서 1투표소 결과 누락

3투표소 994표 중복 입력 사실 확인

당락 영향 없지만 선관위 신뢰 흔들림

2026-06-11 1면

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6·3 지방선거 당시 전북교육감 선거 개표 과정에서 득표수 입력 오류가 있었던 것으로 확인됐다. 투표록 오기로 인해 한 투표소의 개표 결과는 미반영된 대신 다른 투표소에서 1000표 가까이 중복 입력됐다. 부실한 선거 관리로 이미 치명상을 입은 선거관리위원회가 선거 결과의 신뢰도마저 의심받게 된 지경에 이르렀다.10일 서울신문 취재에 따르면 전주시 완산구 중화산동 주민센터 투표소(제1투표소)의 투표 결과가 통째로 누락된 것으로 파악됐다. 당시 투표 기록관이 투표록 안에 ‘제1투표소’를 ‘제3투표소’로 잘못 기입했고, 이에 따라 제1투표소의 개표 결과는 전부 사라진 대신 ‘제3투표소’ 결과는 중복 입력됐다.제1투표소에서는 유권자 1104명이, 제3투표소에서는 994명이 투표했다. 그러나 전북선관위 측은 무슨 이유에서인지 제1투표소 개표 결과는 반영하지 않고 제3투표소의 개표 결과(994명)만 두 번 입력한 것으로 알려졌다.이에 대한 서울신문의 질의에 전북선관위 측은 이날 “입력 착오였던 것 같다”며 개표 오류를 인정한 뒤 “현재 사실관계를 확인 중이며 경위는 추후 설명하겠다”고만 밝혔다. 이어 “사태 파악이 되는 대로 11일 열리는 회의에서 논의하고 공식 발표하겠다”고 덧붙였다.중앙선거관리위원회의 선거통계 시스템 자료에 따르면 천호성 전북교육감 당선인과 2위로 낙선한 이남호 후보의 표 차이는 11만 8644표다. 입력 오류를 바로잡는다 하더라도 당락 자체에는 큰 영향이 없다. 그러나 투표 관리에 허점이 드러나면서 다른 투표소에서도 비슷한 사례가 발생했을 가능성을 배제할 수 없다. 개표 결과의 신뢰성 자체가 흔들리는 셈이다. 더욱이 중앙선관위는 이처럼 투표 수와 개표 수가 다름에도 4일 오전 6시가 넘어가자 개표 종료를 선언했다.전주 설정욱· 임송학 기자