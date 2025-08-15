의대도 사탐 인정…대입, 이 영역이 가른다?[에듀톡]

‘사탐런’ 많아져 대입 변수 부상

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 약 3개월 앞으로 다가온 가운데 곧 수능 원서 접수가 시작된다. 올 수능에서는 ‘사탐런’ 현상이 두드러지면서 탐구영역이 당락을 가를 수도 있다는 분석이 나온다.16일 교육계에 따르면 오는 11월 13일 치러지는 올해 수능 역시 ‘킬러문항을 배제하되 변별력을 확보한다’는 출제 기조를 이어갈 것으로 전망된다. 국어·영어·수학의 난도는 지난해처럼 평이한 수준일 것으로 예상되는 가운데 탐구 영역 점수에 따라 대입 결과가 달라질 수 있다는 관측이 나온다. 이른바 ‘사탐런’ 현상이 심화했기 때문이다‘사탐런’이란 이공계열 진학을 희망하는 학생들이 과학탐구 대신 상대적으로 공부 부담이 적은 사회탐구로 갈아타는 것을 말한다. 주요 대학들이 내년도 대입부터 수시모집 수능최저학력 기준으로 사회탐구 과목을 인정하기 시작했고, 자연계 학과에서도 사탐을 수시·정시에서 반영하고 있어 이러한 경향은 지속될 것으로 보인다. 올해 정시에서는 가톨릭대·고려대·부산대·경북대 의대에서 사회탐구 과목을 인정한다.실제로 지난 6월 모의평가에서 사회탐구 응시율은 58.5%로 통합수능이 도입된 2022학년도 이후 최고치를 기록했다. 지난해 6월 모의평가(50.3%)와 비교하면 8.2%포인트나 증가한 수치다. 반면 과학탐구 응시율은 24.6%로, 지난해 6월 모의평가(40.8%)보다 15%포인트 넘게 감소했다.종로학원은 “응시인원이 늘어나는 과목에서는 수능점수 고득점 학생이 많아질 수 있고 과탐 등에서 응시인원이 줄어드는 과목에서는 수능 등급·백분위 고득점 확보가 매우 어려워질 수 있는 상황”이라며 “수시·정시 유불리점을 계산하고 과목 전환에 따른 부담 정도까지 고려해 과목을 선택할 필요가 있다”고 했다.입시업계에선 남은 시간 ‘선택과 집중’ 전략을 가져가야 한다고 조언한다. 김원중 대성학원 입시전략실장은 “수능은 지망 대학의 모집 단위에서 반영 비율이 높은 영역 중심으로 공부하는 것이 효율적”이라며 “선택과목 유·불리에 신경 쓰지 말고 본인이 택한 과목에 최선을 다하는 것이 좋다”고 했다.이만기 유웨이교육평가연구소장은 “탐구 성적이 입시의 핵심 변수로 부상함에 따라 수능 최저 기준 충족 전략을 더욱 정밀하게 설정해야 한다. 영어도 방심은 금물”이라며 “EBS 교재를 바탕으로 6월 모의평가 등 유형으로 변형한 문제집 중심으로 학습하는 것이 유용하다”고 했다.김지예 기자