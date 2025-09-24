토지·자본·기술 없어도 쑥쑥… “청년을 키우는 농장”[사라진 인구, 다시 채우는 미래]

정영환 젊은협업농장 대표

“씨앗을 심듯, 청년을 키우는 농장이 있습니다.”정영환(42) 협동조합 젊은협업농장 대표는 충남 홍성군 장곡면에서 청년들이 농업을 배우고 농촌에 뿌리내릴 수 있도록 돕고 있다.그는 23일 대전에서 열린 ‘2025 서울신문 충청 청년인구포럼’에서 사례 발표자로 나섰다. 무대에서 정 대표는 “토지도 자본도 기술도 없는 청년들이 과연 농사를 지을 수 있을까라는 질문에서 시작한 게 지금까지 이어졌다”고 말했다.젊은협업농장은 2012년 청년 세 명이 작은 방에 모여 시작한 농사에서 출발했다. 이듬해 협동조합이 만들어져 현재 43명의 조합원이 활동하고 있다. 농장은 토지를 공공화해 청년들이 함께 농작물을 경작하고 기술을 익히도록 했으며, 고령화된 주민들과 어울리며 농촌 문화를 배우는 장이 됐다.정 대표는 “목표는 청년들과 함께 농사를 짓고, 지역을 함께 만들어 가는 사람을 키우는 것”이라며 “뜻에 공감한 주민과 지인들이 힘을 모아 출자금을 마련해 농장이 만들어졌다”고 설명했다.처음에는 하우스 한 동에서 시작했지만 지금은 시설하우스 1000평과 논 4500평을 운영한다. 생산물 80% 이상은 학교 급식과 생협에 납품되고 나머지는 직거래로 판다. 수익은 조합원 배당 대신 생산에 참여한 사람에게 분배하는 구조다.작물은 주로 샐러드 채소지만 최근에는 생강·바질·참깨 등 새로운 작물에도 도전하고 있다. 청년들은 농사뿐 아니라 영농폐기물 수거, 길 제초, 저수지 청소, 상여 메기 등 마을 활동에도 적극 나서며, 평일 저녁에는 강의와 세미나를 열어 농촌과 세계 농업에 대한 이해를 넓힌다.정 대표는 “청년들에게 경제적 지원도 필요하지만 더 중요한 건 농촌에서 모든 세대가 함께 성장할 수 있는 생태계를 만드는 것”이라며 “진정한 청년 정책을 위해 연구자·행정·청년이 함께 논의하는 연계 협력이 필요하다”고 강조했다.홍성 이종익 기자