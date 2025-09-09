빠르게 늙어가는 광주·전남… 2052년 되면 인구 55만명이 사라진다 [사라진 인구, 다시 채우는 미래]

미래 노동력 기반 붕괴 위기

2025-09-09 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주·전남 지역은 본격적인 인구 절벽 위기에 직면했다. 저출산·고령화라는 구조적 한계에 더해 청년층의 대규모 순유출이 겹치면서 지역 소멸 위험이 눈앞으로 다가왔다는 분석이다.통계청이 8일 발표한 장래인구추계에 따르면 2052년 광주·전남 인구는 267만명으로 전망된다. 2024년 322만명보다 55만명 줄어드는 규모다. 광주는 146만명에서 118만명으로, 전남은 176만명에서 149만명으로 감소할 것으로 예상됐다.이미 감소세는 뚜렷하다. 광주 인구는 2014년 147만 5000명에서 올해 5월 139만명대로 떨어졌다. 올 1분기 순유출 인구는 4945명으로 전국 17개 광역시·도 가운데 가장 많았다. 전남도 2017년 190만명 붕괴 이후 꾸준히 줄어 현재는 170만명대에 머물고 있다. 최근 5년 새 나주·광양·무안을 제외한 모든 시군에서 인구가 감소했다.핵심 원인은 낮은 출산율과 청년층 이탈이다. 지난해 광주 합계출산율은 0.7명으로 전국 평균(0.75명)을 밑돌며 서울·부산과 함께 최하위권에 머물렀다. 광주 순유출 인구(7962명) 가운데 청년층(20~39세) 비중은 73.6%에 달했고, 이는 2020년 대비 87% 급증한 수치다.전남은 출산율이 1.03명으로 전국 최고지만 같은 기간 9만명이 넘는 청년이 지역을 떠났다. 고령자 가구 비중(41.9%)과 조사망률(11.2명·전국 최고)도 인구 감소를 심화시키는 요인이다.이 추세가 이어지면 2052년 유소년(0~14세) 인구 비중은 광주 8.7%, 전남 6.3%로 떨어지고, 고령 인구 비중은 두 배 이상 늘어난다. 지역의 미래 노동력 기반이 붕괴되는 셈이다.광주 이창언 기자